هیچ تیمی به اندازه گسترش ما را اذیت نکرد/ دنبال «ملی ستیزی» نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز در نشست خبری این مسابقه در خصوص بازی گفت: ما عملا این بازی را بدون تماشاگر برگزار کردیم و تعداد خبرنگاران بیشتر از تماشاچیان بود.

وی افزود: من بازی را به دو قسمت تقسیم می کنم که نیمه اول گسترش فولاد فشار زیادی بر ما وارد کرد. این تیم توانست روند تیمی ما را از بین ببرد و به نظر من اولین تیمی بود که این کار را انجام داد اما گلی که در دقیقه ۴۴ خوردیم مارا اذیت کرد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران افزود: نیمه دوم ما توانستیم تیم حریف را تحت فشار قرار بدهیم و حریف را به رو به عقب برانیم و دو گل به ثمر رسانیدم و سه امتیاز این دیدار حساس را بدست آوردیم.

وی در خصوص اینکه در بازی مقابل استقلال سه بازیکن خود را در اختیار ندارد گفت: درست است ما سه بازیکنمان را در اختیار نداریم. برای ما ارجح پرچم ایران است و تیم ملی اهمیت زیادی دارد. نمی خواهم فضای ملی ستیزی بوجود بیاید. ما باید به تیم ملی امید و بزرگسالان کمک کنیم.

علیرضا منصوریان ادامه داد: من به دنبال فضای تیم ملی ستیزی نیستم. با این حال امشب یک جلسه را با خاکپور دارم تا بتوانم یک بازیکن خودم را برای بازی روز پنجشنبه در اختیار داشته باشم. البته اولویت اول برای من پرچم کشورم است و اگر هم این بازیکن را ندهند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

وی در این باره اضافه کرد: ما مقابل راه‌آهن که شکست خوردیم هم چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و آنها تنها بعد از گرفتن یک دوش آب گرم به ما اضافه شدند!

منصوریان درباره رکورد 17 بازی بدون شکست در لیگ برتر و تداوم این راه عنوان کرد: ما شرایط سختی داریم چرا که باید در دو جبهه بجنگیم. شما دیدید که در این بازی جوانان ما چقدر خوب بازی کردند و این فشار را تحمل کردند. فاصله بازی‌ها چهار روز است و همه بازیکنان ما هم جوان هستند. تنها سه بازیکن بالای 30 سال داریم که نشان می‌دهد تیم کم تجربه‌ای هستیم با این حال همه بازیکنان به دنبال موفقیت تیم هستند.

آیا در صورت شکست استقلال شرایط قهرمانی تیم شما هموار می‌شود؟ این سوالی بود که سرمربی تیم نفت تهران در پاسخ به آن گفت: خیر، من چنین اعتقادی ندارم چرا که شش تیم بالای جدول برای قهرمانی می‌جنگند و شش تیم هم به دنبال فرار از سقوط هستند. به نظرم قهرمان لیگ در هفته بیست و نهم یا سی‌ام مشخص می‌شود.