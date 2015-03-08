به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، نامه علی کفاشیان به مهدی تاج، پیرو نشست مورخ ۲۲ و ۲۳ بهمن‌ماه ۹۳ در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تقویم پیشنهادی کنفدراسیون فوتبال آسیا که مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ نیز در آن حضور داشت، ارسال شده است.

در این تقویم، پیشنهاد شده است که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از فصل آینده ۱۰ روز زودتر آغاز شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران موافقتش را با تقویم جدید اعلام کرده و در این مورد به باشگاه‌ها نامه‌ای ارسال کرده تا باشگاه‌ها در این خصوص نقطه نظرات پیشنهادی خود را ارائه دهند.

از سوی دیگر مهدی تاج اعلام کرد: پیرو عقد قرارداد همکاری دو جانبه فی ما بین لیگ ایران و ژاپن که در تاریخ جمعه سوم بهمن‌ماه ۹۳ در محل روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران منعقد شد و همچنین توافق اخیر صورت گرفته، بازیکنان ایرانی در صورتی که با یکی از باشگاه‌های کشور ژاپن اقدام به عقد قرارداد کنند دارای سهمیه جداگانه هستند.

وی همچنین تاکید کرد: لیگ فوتبال ژاپن همانند لیگ فوتبال ایران دارای قانون استفاده از چهار بازیکن خارجی است که حداقل یکی از آنها باید ملیت آسیایی داشته باشند.

رئیس سازمان لیگ ادامه داد: بر اساس توافق جدید صورت گرفته در صورتیکه باشگاه های ژاپنی از چهار سهمیه اخیر خود استفاده کرده باشند، پیرو قرارداد همکاری ما بین لیگ‌های دو کشور می‌توانند همچنان با یک بازیکن ایرانی قرارداد منعقد کنند که فقط چهار نفر از آنها می‌توانند به صورت هم زمان بازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط بین‌الملل سازمان لیگ فوتبال ایران هم از برگزاری سمینار پزشکی باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

محمدرضا کسرایی در این باره گفت: این سمینار از تاریخ 2 تا 4 آوریل 2015 مصادف با 13 تا 15 فروردین ماه 94 در دهلی نو هند برگزار می‌شود. با توجه به پیگیری سازمان لیگ در ارتباط با سمینار فوق، نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا در سمینار فوق شرکت خواهند کرد.

رئیس روابط بین‌الملل سازمان لیگ فوتبال ایران همچنین افزود: سمینار فوق در رابطه با داروهای مورد استفاده در فوتبال، مراقبتهای قلبی بازیکنان، تغذیه و مکمل‌های ورزشی است.