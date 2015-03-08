۲۰ پروژه عمران شهری در شهرداری سنندج تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق فتحی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: دیدگاه و ایده شهردار و شورای شهر در دوره چهارم بر توسعه عمران شهری است.

وی افزود: در این راستا سه عنصر طرح، برنامه و تامین منابع مالی مورد نیاز است و تا کنون اقدامات مناسبی در این زمینه ها انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج بیان کرد: در گذشته به دلیل نبود بسته های آماده در سیستم شهرداری، بر روی پروژه هایی که در شهرداری تعریف می شد کار کارشناسی انجام نمی گرفت و همین امر باعث عدم اجرای بعضی طرح ها یا ناقص اجرا شدن طرح ها می شد.

فتحی یادآور شد: در این پروژه ها سعی شده بر اساس تجربیات گذشته اشکالات بر طرف شده و نقاط ضعف دوره های قبل برای پروژه های جدید به نقاط قوت تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای مطالعه این پروژه ها عناصری از جمله برداشت وضع موجود، همکاری دستگاه های خدمات رسان و آمار تردد در نظر گرفته شده و بر روی هر کدام از این پروژه ها ۳۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی انجام گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج گفت: با توجه به اینکه این پروژه ها شهری است لذا توجه به منظر و زیبایی شهر بسیار مورد توجه قرار گرفته و توجه به زمان انجام پروژه ها یکی دیگر از عنصرهای مورد نظر شهرداری بوده است.

فتحی اظهار داشت: همچنین مدیریت زمان یکی از عناصر تاثیر گذار در اجرای پروژه های شهری است و با برآوردی که انجام شده طولانی شدن زمان انجام پروژه حداقل ۳۰ درصد هزینه ها را بالا می برد.

وی افزود: در این طرح ها به مباحث سیستم سازه ای، پدافند غیرعامل، ارائه طرح انسداد مسیر توجه شده است و با برنامه ریزی و کارشناسی دقیق طرح ارائه شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج بیان کرد: در تدوین این پروژه ها از نرم افزارهای روز دنیا برای شبیه سازی استفاده شده و هدف اصلی از اجرای این پروژه ها اتصال شرق شهر به جنوب شهر است و در شرق شهر پنج پروژه تعریف شده که اولین مورد آن پروژه تقاطع نایسر است.