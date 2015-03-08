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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۵

فتحی:

۲۰ پروژه عمران شهری در شهرداری سنندج تدوین شده است

۲۰ پروژه عمران شهری در شهرداری سنندج تدوین شده است

سنندج – معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج گفت: ۲۰ پروژه خرد و کلان شهری از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری سنندج برای سال ۹۴ در حوزه شهر سنندج تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق فتحی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: دیدگاه و ایده شهردار و شورای شهر در دوره چهارم بر توسعه عمران شهری است.

وی افزود: در این راستا سه عنصر طرح، برنامه و تامین منابع مالی مورد نیاز است و تا کنون اقدامات مناسبی در این زمینه ها انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج بیان کرد: در گذشته به دلیل نبود بسته های آماده در سیستم شهرداری، بر روی پروژه هایی که در شهرداری تعریف می شد کار کارشناسی انجام نمی گرفت و همین امر باعث عدم اجرای بعضی طرح ها یا ناقص اجرا شدن طرح ها می شد.

فتحی یادآور شد: در این پروژه ها سعی شده بر اساس تجربیات گذشته اشکالات بر طرف شده و نقاط ضعف دوره های قبل برای پروژه های جدید به نقاط قوت تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای مطالعه این پروژه ها عناصری از جمله برداشت وضع موجود، همکاری دستگاه های خدمات رسان و آمار تردد در نظر گرفته شده و بر روی هر کدام از این پروژه ها ۳۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی انجام گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج گفت: با توجه به اینکه این پروژه ها شهری است لذا توجه به منظر و زیبایی شهر بسیار مورد توجه قرار گرفته و توجه به زمان انجام پروژه ها یکی دیگر از عنصرهای مورد نظر شهرداری بوده است.

فتحی اظهار داشت: همچنین مدیریت زمان یکی از عناصر تاثیر گذار در اجرای پروژه های شهری است و با برآوردی که انجام شده طولانی شدن زمان انجام پروژه حداقل ۳۰ درصد هزینه ها را بالا می برد.

وی افزود: در این طرح ها به مباحث سیستم سازه ای، پدافند غیرعامل، ارائه طرح انسداد مسیر توجه شده است و با برنامه ریزی و کارشناسی دقیق طرح ارائه شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار سنندج بیان کرد: در تدوین این پروژه ها از نرم افزارهای روز دنیا برای شبیه سازی استفاده شده  و هدف اصلی از اجرای این پروژه ها اتصال شرق شهر به جنوب شهر است و در شرق شهر پنج پروژه تعریف شده که اولین مورد آن پروژه تقاطع نایسر است.

کد مطلب 2514233

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