دلایل شکست پرسپولیس از زبان درخشان/ خستگی بازیکنان و اشتباه فردی!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از شکست یک بر صفر عصر یکشنبه تیمش برابر تراکتورسازی در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه یادگار امام تبریز ضمن بیان این مطلب افزود: این پیروزی را به باشگاه تراکتورسازی تبریز تبریک می گویم. فکر می کنم امروز بازی با کیفیتی را شاهد نبودیم که بخشی از این موضوع به تیم ما برمی گشت.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در بازی قبلی فشار زیادی را تحمل کردند و به همین خاطر خسته بودند. با این حال سعی کردیم به برخی بازیکنان استراحت بدهیم اما متاسفانه نفرات جایگزین نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه ارزیابی اش از این دیدار گفت: به هر حال فوتبال همین است. اما امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. تصورم این است که امروز داور تحت فشار جو ورزشگاه قرار گرفته بود و نتوانست بازی را کنترل کند.

حمید درخشان ادامه داد: وقتی بازیکنان خسته باشند و فشار زیادی را تحمل کرده باشند طبیعتا اشتباهات فردی خواهم خواهند داشت. وقتی آنها شادابی لازم برای بازی کردن را نداشته باشند تمرکز لازم را هم از دست می دهند و نمی توانند بدون اشتباه باشند. پرسپولیس در بازی امروز اشتباهات فردی زیادی داشت و روی همین اشتباه فردی هم گل خورد.

وی ادامه داد: با این حال باید از بازیکنانم تشکر کنم که با وجود خستگی زیادی که داشتند تمام تلاش خود را کردند تا در این دیدار به پیروزی برسند. تنها دلیل شکست ما در این بازی اشتاهات فردی بود که روی یک صحنه اتفاق افتاد و منجر به گل خوردن ما شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به خستگی بازیکنانش تاکید کرد: پرسپولیس بالغ بر 10 هزار کیلومتر را در چند روز اخیر طی کرده است و از تاشکند به تهران و تبریز آمد و پس از آن باید به مسجد سلیمان برود و سپس برای سفر به عربستان آماده شود. ما نماینده فوتبال ایران هستیم و با چنین شرایطی از کار می‌افتیم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که در لیگ قهرمانان بتوانیم نماینده شایسته ای برای ایران باشیم.

وی افزود: ادامه این روند برای ما مشکل‌ساز شده و در عملکردمان تاثیر منفی می‌گذارد. من از سازمان لیگ این سؤال را می‌پرسم که چگونه برای یک بازی تدارکاتی تیم امید، چهار هفته لیگ عقب می‌افتد اما برای پرسپولیس این شرایط رخ نمی‌دهد؟ جالب اینجاست همه این موضوع را به گردن هم می‌اندازند و می‌گویند باید باشگاه نفت مسجدسلیمان بپذیرد. مگر نه اینکه سازمان لیگ متولی و برگزار کننده لیگ برتر است؟ باید به نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا کمک شود و امیدوارم مسئولان به این موضوع توجه کنند.

درخشان اضافه کرد: امروز نمونه این فشار را دیدیم و بعد بازی سنگین مقابل بنیادکار بازیکنانم شادابی لازم را نداشتند. شاید در بازی با نفت مسجدسلیمان هم این اتفاق رخ دهد و آنوقت در بازی با النصر این موضوع به ما صدمه خواهد زد. امیدوارم مسئولان توجه ویژه‌ای به پرسپولیس و حتی سایر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند و وقتی می‌گویند می‌خواهیم به پرسپولیس کمک کنیم، الان زمان کمک کردن است.

وی در خصوص تشویق هواداران تیم تراکتورسازی در این بازی خاطرنشان کرد: خودم هم به آذری بودنم افتخار می‌کنم. این هواداران تراکتورسازی مایه افتخار هستند که نوع تشویق کردن آنها با همه هواداران سراسر ایران فرق می‌کند. آنها تیم‌شان را دوست دارند و این موضوع مایه مباهات است که با این حرارت تیم‌شان را تشویق می‌کنند. شاید بتوانم بگویم بالای 60-70 درصد انرژی تیم تراکتورسازی به دلیل تشویق‌های این هواداران بود که به تراکتورسازی انرژی داد و آنها از این انرژی استفاده کردند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه گفته بود از نحوه بازی تیمش در این بازی راضی نیست، یادآور شد: ‌اینکه گفتم بازی خوبی نبود منظورم به تیم خودم بود چراکه ما فراز و نشیب زیاد داشتیم و زمانی که من پرسپولیس را تحویل گرفتم این تیم 7-8 مصدوم داشت و الان هم مهدی طارمی، محمد عباس‌زاده و حمیدرضا علی‌عسگری را مصدوم و رضا نورمحمدی را محروم داشتیم و تیم کاملی نبودیم و دلیل من از فراز و نشیب‌ داشتن پرسپولیس همین موضوع است و به همین خاطر فراز و نشیب‌های زیادی را در پرسپولیس شاهد بودیم.

وی درباره درگیری‌های درون زمین خاطرنشان کرد: این درگیری‌ها در فوتبال پیش می‌آید اما داور باید این صحنه‌ها را کنترل می‌کرد که البته همانطور که گفتم داور تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار گرفته بود و نتوانست بازی را کنترل کند. فوتبال یک ورزش فیزیکی است و از این برخوردها در فوتبال زیاد پیش می‌آید اما داور باید این صحنه‌ها را کنترل می‌کرد. البته دیر به صحنه‌ها می‌رسید و این نظر من است اما به هر حال اتفاق خاصی نیفتاد و از این اتفاقات در فوتبال زیاد رخ می‌دهد.

درخشان در پایان گفت: رسیدن داور مسابقه به صحنه‌ها مهم بوده و از واجبات یک بازی است اما داور تا می‌خواست به صحنه‌ها برسد خود بازیکنان درگیر را جدا می‌کردند و به نظرم داور باید کنترل بیشتری بر روی بازی می‌کرد.