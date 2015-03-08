  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۳۱

تحولات عراق/

آزادسازی کامل منطقه البوعجیل/حرکت نیروهای مردمی به سمت العلم

آزادسازی کامل منطقه البوعجیل/حرکت نیروهای مردمی به سمت العلم

رسانه های عراق از آزادسازی کامل منطقه البوعجیل از اشغال تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، نیروهای داوطلب مردمی اعلام کردند منطقه البوعجیل در استان صلاح الدین به طور کامل از اشغال تروریستهای داعش آزاد شده و پرچم عراق هم در مرکز آن به اهتزاز درآمده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای داوطلب مردمی پس از آزادسازی منطقه البوعجیل به سمت شهر العلم حرکت کرده اند تا این شهر را نیز از لوث داعش پاکسازی کنند.

عملیات بزرگ آزادسازی استان صلاح الدین به ویژه شهر تکریت زادگاه صدام معدوم از یکشنبه دهم اسفند با حضور حدود 27 هزار نیروی امنیتی و داوطلب مردمی آغاز شده است و تا کنون مناطق متعددی از این استان پاکسازی شده است.

کد مطلب 2514250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها