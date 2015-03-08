آزادسازی کامل منطقه البوعجیل/حرکت نیروهای مردمی به سمت العلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، نیروهای داوطلب مردمی اعلام کردند منطقه البوعجیل در استان صلاح الدین به طور کامل از اشغال تروریستهای داعش آزاد شده و پرچم عراق هم در مرکز آن به اهتزاز درآمده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای داوطلب مردمی پس از آزادسازی منطقه البوعجیل به سمت شهر العلم حرکت کرده اند تا این شهر را نیز از لوث داعش پاکسازی کنند.

عملیات بزرگ آزادسازی استان صلاح الدین به ویژه شهر تکریت زادگاه صدام معدوم از یکشنبه دهم اسفند با حضور حدود 27 هزار نیروی امنیتی و داوطلب مردمی آغاز شده است و تا کنون مناطق متعددی از این استان پاکسازی شده است.