به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، طی حکمی از طرف رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون بسکتبال، مسعود عماری به عنوان سرپرست حوزه دبیری این فدراسیون انتخاب شد.

مسعود عماری دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است که معاونت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی، دبیر فدراسیون نابینایان، دبیر فدراسیون سوارکاری و مربیگری در تیم‌های توزین الکتریک کاشان، آرارات تهران، نفت تهران و پویا تهران را در کارنامه ورزشی خود دارد.

همچنین خشایار ثابتی به عنوان سرپرست کمیته آموزش و مسعود قاسمی به عنوان سرپرست کمیته مربیان این فدراسیون منصوب شدند.

از سوی دیگر، دولو طی حکمی عباس آقا کوچکی را به عنوان مشاور فنی و سرپرست تیم ملی بزرگسالان منصوب کرد.