داوران مراقب بازیكنان ما هستند/همیشه یك هافبك خود را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسكوچیچ عصر یکشنبه پس از تساوی خانگی تیمش در برابر پیكان تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار كرد: قصد دارم ابتدا در مورد مسئله داوری صحبت كنم. خطایی كه روی مهرداد جماعتی بازیكن ما در محوطه جریمه رخ داد پنالتی بود ولی داور آن را نگرفت. به نظر من اگر این اتفاق برای تیم دیگری رخ می داد، داور آن را پنالتی می گرفت. امیدوارم در بازی های بعد خودمان گل بزنیم و منتظر داوران نباشیم كه برای ما پنالتی بگیرند.

وی با اشاره به یك مورد عجیب در این بازی ادامه داد: برای من عجیب است كه داور در این دیدار به ماتیاس چاگو بازیكن فولاد می گوید كه «تو دو اخطاره هستی و مراقب خود باش». واقعا من خیلی خوشحال هستم كه داوران در این بازی مراقب سه اخطاره شدن بازیكنان ما نیز هستند.

اسكوچیچ تصریح كرد: فولاد بازی را خیلی خوب شروع كرد ولی متاسفانه موقعیت های ما تبدیل به گل نمی شد. با آغاز نیمه دوم بازیكنان فولاد با تمام وجود و احساس خود بازی كردند تا گلی به ثمر برسانند كه همین امر حتی به پیكان این فرصت را داد كه روی دروازه ما موقعیت ایجاد كند.

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینكه از عملكرد بازیكنان خود در این بازی رضایت كامل ندارم، عنوان كرد: واقعیت این است كه بازیكنان ما خسته بودند و این خستگی به خوبی در نمایش آنها در درون زمین قابل مشاهده بود. متاسفانه در این فصل همیشه یك هافبك خود را به هر دلیلی در اختیار نداشتیم و امروز نیز ساسان انصاری در تركیب ما حاضر نبود و در بازی بعدی نیز ماتیاس چاگو سه اخطاره است.

اسكوچیچ در خصوص اعتراض هواداران به عملكرد فولاد نیز گفت: هواداران واقعی ما مشاهده می كنند كه كادرفنی و بازیكنان فولاد در حال تلاش كردن برای بهبود شرایط هستند. شاید در این میان عده كمی هم علیه ما شعار دادند كه به هیچ عنوان نمی توان در خصوص شعار این عده كم، اظهار نظر كرد. ضمن اینكه شعارهای آنها را به حساب انتقاد و نه اعتراض می گذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه های كشور، دیدار تیمهای فولادخوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید. تیم فولادخوزستان با این نتیجه ۳۸ امتیازی شد و در مکان پنجم قرار گرفت.