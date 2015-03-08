تعالیم عالیه اسلام راه نجات مردم از از پوچی و ناامیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید به نخستین همایش اخلاق مداری علوی در راستای سیره و اهداف نبوی در بندرعباس به این شرح است: در دنیای جدید که بسیاری از مردم از فشار مادیات و تمدن منهای انسانیت خسته شده و از شدت رنج و عذاب و رواج فساد و خدعه و نیرنگ به ستوه آمده و مردم با مشکلات طاقت فرسا روبرو شده اند، نیاز جامعه بشری به معنویات و اخلاق و ادب هر روز آشکارتر می گردد.

در ادامه این پیام آمده است: تنها راهی که مردم را از پوچی و ناامیدی و ظلم و بیدادگری نجات می دهد، تعالیم عالیه اسلام است. پیامبر گرامی اسلام می فرماید:«بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»؛ فلسفه بعثت آن حضرت، اتمام مکارم اخلاق و روش های حمیده و پسندیده برای زندگی بهتر و راحتی بیشتر و رفاه و آسایش همگانی است. اگر بشر امروز در منجلاب فساد و تباهی و ظلمت و جنایت و قتل و آدمکشی افتاده، همه به علت دوری از مکارم اخلاق و حقیقت انسانیت می باشد.

آیت الله صافی گلپایگانی در ادامه آورده است: امروز جامعه ما به مکارم اخلاق احتیاج شدید دارد و بدون آن نمی توان با فساد مبارزه نمود. اسلام عزیز برنامه اخلاقی عمیق را در 14 قرن پیش به اجرا گذارده که اگر همه با هم همکاری نمایند تا این برنامه انسان ساز اجرا شود، سطح اخلاق فاضله جامعه به میزان بی سابقه ای بالا خواهد رفت. صفات ناپسند خشم و شهوت، بی عفتی و ناپاکی، حب مال و حب جاه و قدرت، حسد، تجاوز به حقوق ضعیفان، دست اندازی به بیت المال مسلمانان، ارتشاء و قضاوت های ظالمانه، تجاوز به حقوق شخصی افراد و اجتماع و عدم اجرای قوانین در اسلام محکوم است.

این مرجع بزرگ تقلید شیعیان افزوده است: این باید مسلمانان، جامعه را از این صفات رذیله پاک نمایند. نیاز واقعی امروز جامعه ی ما، اخلاق و ادب است و همه به آن نیازمند هستیم. از من حقیر طلبه تا مسئولان کشور، مدیران و کارمندان و قضات و دانشگاهیان، همه به آن احتیاج داریم و اگر بخواهیم جامعه را به طرف رشد و صلاح ببریم، در مرتبه اول خودمان باید اصلاح شویم. آنچه از فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می خوانیم، همه در راستای اخلاق نبوی و احیای ارزشهای انسانی می باشد. امیدوارم این همایش علمی، آثار و برکات معنوی زیادی داشته باشد و شرکت کنندگان محترم که خود آشنا با مبانی اخلاقی اسلام هستند، برای رسیدن به اهداف والای اسلامی پیشقدم باشند. توفیق بیشتر عزیزان را در ظل عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از خداوند متعال مسئالت دارم.

به گزارش مهر، نخستین همایش استانی اخلاق مداری علوی در راستای سیره و اهداف نبوی به همت بنیاد نهج البلاغه هرمزگان یکشنبه شب در بندرعباس برگزار شد.

در این همایش جاسم جادری، استاندار هرمزگان و دکتر محمدعلی مجد فقیهی به سخنرانی پرداختند و قرائت مقاله و تجلیل از پدیدآورندگان مقالات برتر از دیگر بخش های این همایش بود.