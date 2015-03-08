به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله اکبر هاشمی‌ رفسنجانی در جلسه شورای آزاداندیشی دینی با توجه به تأکید اسلام بر ضرورت تحقیق در امور اعتقادی و آزادی فکر و بیان در قرآن، گفت: در عصر ارتباطات سرعت بالای تحولات و پیشرفت‌های علمی، فقه و اجتهاد پویا ضرورت امروز جامعه است تا آزاداندیشی اسلام را در سطوح مختلف حوزه‌ها و دانشگاه‌ها نشان دهد.

وی افزود: اسلام به روشنفکر دینی نشاط و سرزندگی می‌بخشد و جامعه را از اوضاع و احوال از جمله شناخت دردها و آسیب‌ها، نقادی نسبت به وضع موجود آگاه ساخته و انسان‌ها را از تحجر و خرافه دور کرده و مزین به عقلانیت در فکر و عقل می‌‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: راهنمایی‌های الهی، روشنفکر را از لغزش‌ها حفظ کرده و امکان آزادمنشی در تفکر و اندیشه و شجاعت در بیان مشکلات جامعه و ترسیم چشم‌انداز برای آینده را فراهم می‌کند.

هاشمی‌رفسنجانی افزود: اگر روشن‌اندیشان و روشنفکران دقیق‌اندیش و موشکاف اسلامی، میدان‌دار نباشند و جریان درخشان و دگرگون‌آفرین روشنفکری دینی به حرکت در نیاید، جریانات انحرافی مانند طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش با کمک و حمایت برخی از کشورها به‌ویژه رژیم اشغالگر قدس شکل گرفته و جوانان را با اسرائیلیات مخدوش و خرافات و پیرایه‌ها که متأسفانه در روایات ما سابقه دارد، جذب خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه جریان مترقی اسلامی را باید به معنای جامعه‌ خداشناس مبتنی بر عقل دانست، گفت: تفکر و تعقل مهم‌ترین سرمایه‌ انسان‌ها برای رسیدن به جایگاه شایسته‌ قرآنی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقل را به عنوان شاخص اصلی شناخت حق از باطل و امری مقبول در جهان دانست و اظهار داشت: خرد مبتنی بر منطق و استدلال، تنها سلاحی است که می‌تواند در مقابل خشونت، تندروی و سایر مسائلی که امروز به ناحق مظهر اسلام شده است، قرار گیرد.

هاشمی رفسنجانی، قرآن کریم را مؤثرترین منبع الهی برای هدایت انسان و بازگوکننده معارف ناب مکتب اسلام به عنوان تنها وسیله دمیدن روح به کالبد جامعه و امید دادن به نسل جوان اعم از شیعه و سنی دانست و گفت: امید دادن به نسل جوان و نوخاسته، بستگی به نگاه روشن به دین و آموزه‌های آن و توجه به شرایط زمانی و مکانی دارد.

وی در ادامه، افزود: خداوند انسان را عاشق ذات خود آفریده که این امر منشأ تکامل و پیشرفت است و هیچ بشری از رسیدن به کمال گریزان نبوده و ما می‌توانیم با کمک گرفتن از قرآن کریم، سنت نبوی و روایات ائمه، عوامل روشنفکری دینی را پایه و اساس تربیتی خود قرار داده و انحرافات موجود را از جامعه دور کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تمام گزارش‌های ارائه شده در محورهای علم، فرهنگ، تمدن، دانش و فناوری، اخلاق و تربیت و مذاهب، فقه و حقوق، توجه به مسائل آزاداندیشی نیاز روز انسان‌هاست، گفت: مسلمانان باید در زمان حال زندگی کرده تا بتوانند با تمام پیچیدگی‌های مسائل جاری و سیاسی به پرسش‌های روز پاسخ دهند.

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کتاب «آزاداندیشی اسلامی، روشنفکری دینی»، گفت: آن مجموعه را در پاسخ به سؤالات نشریه حوزه نوشته بودم که می‌تواند نقطه آغازی برای بحث‌های آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه باشد.

میرزاده: آئین‌نامه کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه آزاد ابلاغ شد

دراین دیدار، همچنین حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه نگران تحقق بحث آزاداندیشی در دانشگاه بودم، گفت: خوشبختانه آئین‌نامه‌های آن ابلاغ شد.

وی افزود: قرآن کریم مصداق اکمل آزاداندیشی است که آیات قرآن نیز بر روی آن صحه گذاشته و انسان‌ها باید در مورد آسمان و زمین و آفرینش تدبر کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه اگر آزاداندیشی نبود علم و دانش بشر نیز توسعه پیدا نمی‌کرد، اظهار داشت: دانشگاه آزاد از کرسی‌های آزاداندیشی استقبال و حمایت می‌کند.

در این جلسه، حجج‌الاسلام لطفی، غرویان، طه هاشمی، ادیب و کاظم‌چی، رهنما، بلخاری، رحمانیان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دولتی و سرلک رئیس دانشگاه پیام نور به بیان دیدگاه‌ها و ارائه گزارش از اقدامات اعضای شورا در بخش‌های علمی، فرهنگی، تمدن، دانش و فن‌آوری، اخلاق و تربیت، ادیان و مذاهب، فقه و حقوق پرداختند.