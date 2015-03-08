ارسال ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی پژوهش در بیماری زمینه ای

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر باقری عصر یکشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملی پژوهش در بیماریهای زمینه ای که در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه ۸۰ درصد از مقالات ارسالی از سوی داوران همایش پذیرفته شد که ۲۰ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و ۳۰۰ مقاله برای ارائه به شکل پوستر در دو روز برگزاری همایش انتخاب شده اند، اظهار داشت: در این همایش مقاله هایی در انواع حوزه های پزشکی با موضوع ویژه بیماری دیابت ارایه شده است.

پدر علم غدد ایران نیز در این همایش ملی از وجود چهار میلیون دیابتی در کشور خبر داد و گفت: زمینه ابتلا به این بیماری در حدود پنج میلیون نفر نیز وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه داشت.

پروفسور فریدون عزیزی در مورد مصرف داروهای سنتی چینی در کشور به علت داشتن مواد غیر دارویی هشدار داد وگفت: داروهای سنتی چینی دارای مواد کورتونی و مواد مخدر هستند و تنها در صورت تجویز پزشک باید استفاده شوند.

وی با تاکید اینکه مردم ایران به مصرف داروهای گیاهی سنتی برای درمان بیماری دیابت، تمایل دارند، اظهار داشت: مصرف داروهای گیاهی و سنتی ایرانی برای افرادی که مبتلا به بیماری دیابت در حد متوسط به بالا هستند بی تاثیر است و توصیه نمی شود.

پدر علم غدد ایران افزود: اینگونه بیماران باید از داروهای تجویزی پزشک و در صورت شدید بودن بیماری دیابت شان، از تزریق انسولین استفاده کنند.

در خاتمه همایش ملی پژوهش در بیماری های زمینه ای، روش جدید تزریق انسولین با پن، که در آن به جای سرنگ، از قلمی با نوک کوتاه برای تزریق انسولین استفاده می شود معرفی شد.