صدرا سیستم و نظام مهندسی قهرمانی لیگ تیراندازی قم را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی باشگاه‌های استان قم عصر یکشنبه در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه بادی در دو مقطع تیمی و انفرادی برگزار شد و نفرات و تیم‌های بر‌تر این مسابقات معرفی شدند.

در این مسابقات که در سالن تیراندازی شهید مهدی زین الدین قم برگزار شد در بخش فنگ بادی تیمی تیم بسیج نظام مهندسی به مقام قهرمانی رسید و در بخش تپانچه بادی تیم صدراسیستم عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

در این پیکار‌ها و در بخش تفنگ بادی در قسمت تیمی، تیم بسیج نظام مهندسی (ب) به مقام قهرمانی رسید و با کسب ۲۰ امتیاز بالا‌تر از تیم صدرا سیستم ۱۶ امتیازی به عنوان نخست دست یافت و تیم بسیج نظام مهندسی الف با ۱۲ امتیاز سوم شد.

در رقابت‌های تیمی تپانچه بادی، عنوان قهرمانی این بار با تیم صدرا سیستم رسید که با ۲۰ امتیاز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت و تیم‌های بسیج مهندسی ب و الف در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

در بخش انفرادی رشته تفنگ بادی، هادی غرباقی از صدراسیستم با میانگین امتیاز ۵۷۵ به مقام قهرمانی دست یافت و حامد غرباقی از بسیج نظام مهندسی ب با میانگین امتیاز ۵۷۳ و علی اصغر کلهر از صدراسیستم با میانگین امتیاز ۵۷۱ در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در قسمت انفرادی رشته تپانچه بادی نیز محمود جعفرغفار از تیم صدراسیستم با میانگین امتیاز ۵۶۶ به عنوان نخست دست پیدا کرد و یحیی شاطریان از بسیج نظام مهندسی ب با میانگین امتیاز ۵۵۹ و امیرحسین متوسل از صدراسیستم با میانگین امتیاز ۵۴۹ در مکان‌های بعدی ایستادند.

در بخش نیمه حرفه‌ای این مسابقات و در تفنگ بادی، علی حبیب اللهی از باشگاه شهید زین الدین با میانگین امتیاز ۵۳۱ به عنوان نخست رسید و در تپانچه بادی سیدعلی حسینی از صدراسیستم با میانگین امتیاز ۵۲۹ عنوان نخست را از آن خود کرد.