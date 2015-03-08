فولاد حتی یك تعویض هم انجام نداد/اعتراض اسكوچیچ به داور

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه های كشور، دیدار تیمهای فولادخوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید. تیم فولادخوزستان با این نتیجه ۳۸ امتیازی شد و در مکان پنجم قرار گرفت.

* شاهین حاج بابایی كه با كمك ایوب غلامزاده و محمد راهی این دیدار را قضاوت كرد به ماتیاس چاگو و احمد آل نعمه از فولاد و جی لوید ساموئل از پیكان اخطار داد. ضمن اینكه از این بازی برخلاف بازی قبل با سپاهان اصفهان، تنها سه هزار نفر دیدن كردند.

* در دقیقه ۳۲ بازی در محوطه جریمه تیم پیکان صحنه مشکوکی به وجود آمد و خطای مدافع پیکان روی مهرداد جماعتی از چشم داور دور ماند و همین موضوع باعث شد زمانی که داور در نیمه اول سوت پایان بازی را به صدا درآورد، اسکوچیچ با حالت عصبانی به سمت او برود و به شدت به او اعتراض کند.

* فولاد خوزستان در این بازی با تركیب: علیرضا سلیمی، یوسف وکیا، احمد آل نعمه، لئونارد مساریچ، مهرداد جماعتی، مهدی بدرلو، ماتیاس چاگو، محسن مسلمان، اسماعیل شریفات، محمد قاضی و آلویس نونگ وارد میدان شد و دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم با وجود عملكرد نه چندان مناسب بازیكنانش هیچ تعویضی انجام نداد تا نشان دهد فولاد روی نیمكت با ضعف شدید بازیكن تاثیرگذار مواجه است.

* پیکان تهران نیز در این دیدار ار تركیب: سید میلاد احمدیان، حمیدرضا دیوسالار، جی لوید ساموئل، محمد نصرتی، آرمان قاسمی، سید احمد مهدی زاده، سیامک نعمتی (۲+۹۰- امیرحسین امیری)، سیاوش یزدانی مقدم، ساندرا فریرا، اویبک کیلیچف (۸۰- سیاوش اکبرپور) و مصطفی شجاعی (۸۴- سعید دقیقی) در برابر فولاد خوزستان صف آرایی كرد.

* خستگی ناشی از بازی های متوالی خصوصا سفر به ازبکستان در ساق ها بازیکنان فولاد خوزستان مشهود بود. بازیکنان فولاد با وجود خستگی در طول ۹۰ دقیقه بر جریان بازی تسلط داشتند و توپ در اکثر دقایق در نیمه زمین تیم پیکان ضربه می خورد. بنای حملات فولاد به مانند اکثر بازی های این تیم روی حرکات پا به توپ اسماعیل شریفات و مهرداد جماعتی از جناحین پایه ریزی می شد.

* تیم فوتبال فولاد خوزستان که در نیم فصل دوم با کمبود بازیکن مواجه شده، برای دیدار با گسترش فولاد تبریز، یکی دیگر از بازیکنانش را از دست داد. ماتیاس چاگو هافبک آفریقایی فولاد با دریافت کارت زرد از شاهین حاج بابایی سه اخطاره شد و به همین دلیل نمی تواند در بازی روز پنجشنبه بین گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان حضور پیدا کند. این برای اولین بار در فصل جاری است که ماتیاس چاگو از حضور در یک بازی رسمی فولاد خوزستان محروم می شود.

* در پایان این دیدار نیز اندک هواداران اهوازی حاضر در ورزشگاه غدیر اهواز به شعار علیه اسکوچیچ و دهکردی پرداختند و عملکرد تیم فولاد را زیر سئوال بردند.

* سید مهدی رحمتی که برای اولین بار به دلیل سه اخطاره شدن بازی تیمش را از دست داده، با لباس شخصی در استادیوم الغدیر حاضر شده و از وی آی پی نظاره گر مسابقه فولاد و پیکان شده است.

* هنگام ورود تیم پیکان تهران به میدان مسابقه، عبدالصمد مرفاوی سرمربی خوزستانی پیکان تهران از سوی هواداران فولاد مورد تشویق قرار گرفت.