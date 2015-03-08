  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۹

یکصد و دومین جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شد/

دستور روحانی برای حمایت از تولید، کنترل واردات و مبارزه با قاچاق

دستور روحانی برای حمایت از تولید، کنترل واردات و مبارزه با قاچاق

یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری تشکیل و گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و اقدامات دستگاههای مسئول در مبارزه با قاچاق ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش، رویکرد تبعیض آمیز و برخی معافیت ها و استثنائات گوناگون که در قانون گمرکی و مقررات تجاری ایجاد شده، موجب افزایش تجارت غیر رسمی و رشد قاچاق در سالهای گذشته گردیده است.

آمارها نشان می دهد که اقدامات گمرک در یکسال گذشته در جهت کاهش مقررات زائد و همچنین الکترونیکی کردن فرایند، به کاهش قاچاق و افزایش درآمد گمرکی انجامیده است.

حجت الاسلام  حسن روحانی در این جلسه با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیر قابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا حرکت شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.

رییس جمهوری همچنین به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله های غیر مجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاههای غیر مسئول در امر واردات جلوگیری کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2514270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها