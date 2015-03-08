دانشگاه آزاد بوشهر امکان برگزاری تمام مسابقات ورزشی ملی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف قیصری عصر یکشنبه در دومین همایش ملی علم و ورزش که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه ورزش در دانشگاه آزاد بوشهر شده است و زیرساخت‌های خوبی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر امکانات ورزشی مناسبی وجود دارد و نزدیک امکان برگزاری تمام مسابقات ملی را در آینده خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه از سال ۸۱ رشته تربیت بدنی در این دانشگاه راه‌اندازی شده است، افزود: امکانات ورش خوبی همچون ورزشگاه و سالن ورزش چند منظوره، زمین والیبال ساحلی، پیست تارتان دو و میدانی، خوابگاه و هتل ورزشکاران در این دانشگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه امکان برگزاری تمام مسابقات ملی و بین المللی را در آینده نزدیک در این دانشگاه خواهیم داشت، اضافه کرد: به منظور ساخت استخر شنا اقدامات بسیار خوبی در این دانشگاه صورت گرفته است.

قیصری تاکید کرد: دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کمک‌ها و تلاش‌های بسیار زیادی را در زمینه در امر توسعه ورزش دانشگاه و تاسیس باشگاه ورزشی داشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ادامه داد: دکتر دادکان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعتبارات مناسبی برای تکمیل امکانات ورزشی دانشگاه اختصاص داده‌اند.