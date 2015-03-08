  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۶

ادامه تغییرات در فدراسیون اسکی؛

آخرین ساوه شمشکی هم رفت/ اسدی مدیر جدید روابط بین‌الملل

آخرین ساوه شمشکی هم رفت/ اسدی مدیر جدید روابط بین‌الملل

در آخرین حکم ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی حمیرا اسدی جایگرین بهرام ساوه شمشکی در مدیریت روابط بین الملل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طالبی که چندی پیش با اعتماد اعضای مجمع انتخاباتی اسکی رئیس این فدراسیون شد تغییراتی در بخش‌های مختلف فدراسیون اسکی داشت که در آخرین آن مدیر روابط بین‌الملل اسکی تغییر کرد.

بر اساس حکم طالبی، حميرا اسدی به سمت مدير روابط بين‌الملل فدراسيون اسكي منصوب شد. 

پیش از این بهرام ساوه شمشکی پسر رئیس پیشین فدراسیون که خود نیز در مجمع اسکی یکی از کاندیداهای اسکی بود، در این پست مشغول به فعالیت بود.

از مهمترین تغییرات اخیر فدراسیون اسکی می‌توان به تغییر مدیر کمیته آموزش فدراسیون اسکی و برکناری مدیر تیم‌های ملی اشاره کرد.

کد مطلب 2514273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها