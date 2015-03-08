به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طالبی که چندی پیش با اعتماد اعضای مجمع انتخاباتی اسکی رئیس این فدراسیون شد تغییراتی در بخش‌های مختلف فدراسیون اسکی داشت که در آخرین آن مدیر روابط بین‌الملل اسکی تغییر کرد.

بر اساس حکم طالبی، حميرا اسدی به سمت مدير روابط بين‌الملل فدراسيون اسكي منصوب شد.

پیش از این بهرام ساوه شمشکی پسر رئیس پیشین فدراسیون که خود نیز در مجمع اسکی یکی از کاندیداهای اسکی بود، در این پست مشغول به فعالیت بود.

از مهمترین تغییرات اخیر فدراسیون اسکی می‌توان به تغییر مدیر کمیته آموزش فدراسیون اسکی و برکناری مدیر تیم‌های ملی اشاره کرد.