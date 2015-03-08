تقدیر از مدال آوران آسیایی/ هاشمی: پاداش ها در شان ورزشکاران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که عصر امروز یکشنبه با حضور دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و برخی مسئولان ورزش و روسای فدراسیون ها برگزار شد، از 35 نفر از قهرمانان و مدال آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی تجلیل شد.

کیومرث هاشمی با تقدیر از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در تجلیل از قهرمانان ورزشی گفت: خوشحالیم که سازمان تأمین اجتماعی در حرکتی فرهنگی این کار را انجام داد و باعث ایجاد انگیزه در قهرمانان شد. قهرمانان ما سرمایه محسوب می‌شوند و باید تک تک مسئولان از زحمات آنها قدردانی کنند.

وی افزود: وظیفه همه ما این است که از ورزشکاران و قهرمانانی که بدون هیچ چشمداشتی افتخار آفرینی می‌کنند تقدیر کنیم، مردم صحنه های موفقیت و مدال آوری را از تلویزیون می بینند اما ماهها تلاش و تمرین آنها قبل از حضور در میادین را نمی بینند. ضمن اینکه در کنار این قهرمانان مربیانی حضور دارند که از مظلومترین قشر ورزش ما هستند. وظیفه ماست که از همه این عزیزان تشکر کنیم.

رئیس کمیته ملی المپیک با انتقاد از میزان پاداش هایی که به قهرمانان اهدا می شود گفت: پاداش هایی به مدال آوران و قهرمانان و مربیان آنها اهدا می شود در شأن آنها نیست،‌ برای مثال کشور قزاقستان برای المپیک 2012 لندن برای مدال‌آوران خود به ترتیب 250 هزار دلار، 150 و 75 هزار دلار پاداش پرداخت کرده است درحالی که ما به نفر اول خود چیزی حدود 45 هزار دلار پاداش پرداخت کردیم.

دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین احتماعی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در حوزه ورزش گفت: سازمان تامین اجتماعی قشر عظیمی از جامعه را دربرمی گیرد. تلاش‌های زیادی را در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری داشته‌ایم و خوشحالیم که با برگزاری چنین مراسم‌هایی بخشی از دین خود را به جامعه ورزش ادا می کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: ما در این مراسم میزبان قهرمانان شایسته رشته های مختلف بودیم اما باید عنوان کنم که قهرمانان اصلی ما به غیر از شهدا، جانبازان و ایثارگران، افرادی هستند که در بخش های مختلف کشور برای آبادانی و سربلندی ایران تلاش می کنند.