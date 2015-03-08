یادواره شهدای جهاد کشاورزی آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان عصر یکشنبه در آئین یادواره شهدای جهاد کشاورزی آبادان اظهار کرد: پیگیری های لازم برای یادمان شهدا در آبادان انجام می شود.

وی درخصوص برگزاری یادواره شهدای جهاد کشاورزی آبادان افزود: به طور حتم برگزاری این آئین ها، یاد شهدا را در ذهن یادآوری می کند. با توجه به اینکه شهدا رسالت سنگینی را بر دوش ما گذاشتند وظیفه سنگینی را در قبال آنها داریم.

دهقان تاکید کرد: کسانی که بعد از ما مسئول خواهند شد و کسانی که قبل از ما مسئول بوده اند همه موظفیم در راهی که شهدا قدم گذاشتند سهم خودمان را در خصوص مسئولیتمان ادا کنیم.

شهدا دین خودشان را ادا کردند

عادل عساکره، فرمانده سپاه آبادان نیز در این مراسم اظهار کرد: با برگزاری چنین یادواره هایی می توانیم به شهدا بگوییم که قدردانشان هستیم.

وی تصریح کرد: از طریق خاطراتی که رزمندگان در این یادواره ها بیان می کنند، این خاطرات به نسل های جدید منتقل می شود.

فرمانده سپاه آبادان ادامه داد: شهدا دین خودشان را ادا کردند و وظایف خود را انجام دادند به همین دلیل اکنون نوبت ما است؛ نوبت نسل سوم و چهارم است که وظیفه خود را نسبت به نظام، رهبری، انقلاب و اسلام ادا کنند.

لزوم احداث یادمان شهدا در آبادان

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور، امام جمعه آبادان نیز در این مراسم اظهار کرد: فضای امروز فضایی مقدس است.

وی ادامه داد: اگر رهبر معظم انقلاب فرمودند شهدا امامزاده اند، به طور حتم در مزار شهدا که می رویم باید احساس کنیم نفس تازه ای می گیریم.

ابراهیمی پور تصریح کرد: هدف از برگزاری یادواره شهدا یکی معرفت شهدا و دومی درس گیری از شهدا است. طبق مطالعه صورت گرفته در تاریخ و حادثه کربلا کسانی بودند که خودشان را سپر امام معصوم(ع) قرار دادند.

امام جمعه آبادان توضیح داد: امام بنا داشتند مکتب معصومین را به دنیا عرضه کنند که در حال حاضر در کشورهایی همچون سوریه، عراق، یمن و بحرین این موضوع را مشاهده می کنیم. جامعه امروز ما نیاز به اتحاد، انسجام و از خود گذشتگی و همچنین در زیر پرچم ولایت حرکت کردن دارد.

وی گفت: جای یادمان در شهر آبادان خالی است و باید مسئولان برای احداث یادمان در آبادان اقدامات لازم را انجام دهند زیرا آبادان شهری است که فضای معنوی را به روی کشور باز کرده است و نیاز به یادمان دارد.

حمید حنظل عیدانی، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان نیز در این یادواره اظهار کرد: زندگی فعلی خود را مدیون رشادتها و دلیرمردی شهدا هستیم.

وی اضافه کرد: شهدای جهاد کشاورزی شهدایی هستند که تمام وجودشان را برای احیای انقلاب فدا کردند تا بتوانیم به صورت آسوده زندگی خود را ادامه دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا نقش مهمی در معرفی رشادت های شهدا به نسل امروزی دارد.

حنظل عیدانی عنوان کرد: شهدایی که در جهاد کشاورزی فعالیت می کردند افرادی بودند که به فکر زندگی خودشان نبودند و به شیوه ای تلاش کردند تا از توان خودشان برای سازندگی و کشاورزی استفاده کنند.

وی بیان کرد: به طور حتم راه شهدا، راه تجلی و بزرگی است و همه اقشار جامعه به ویژه جوانان وظیفه دارند آن را ادامه دهند.

در این مراسم خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و سایر اقشار مردم آبادان و بسیاری از مسئولان حضور داشتند.

گزارش: محمود نواصر