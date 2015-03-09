بررسی اما و اگرهای موسیقی در یک گردهمایی با حضور بزرگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سریر رییس هیات مدیره خانه موسیقی در ابتدای این همایش گفت: امروز در اینجا جمع شده ایم که پیرامون برخی مشکلات صحبت کنیم که خانه موسیقی به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی حوزه موسیقی در مقابل چنین اتفاقاتی چه کاری را انجام دهد زیرا این نهاد غیر دولتی ۱۶ هزار عضو دارد که این موضوع باعث شده تا در مقابل جریانات ناخوشایند به ارائه راهکارهایی برسد.

وی ادامه داد: مساله حقوق مولفین و مصنفین مشکل بسیار عمیقی را در فرهنگ و هنر این کشور بوجود آورد. ما می‌بینیم در کشورهای دیگر همه هنرمندان عضو پروتکل «برن» هستند و از کپی رایت استفاده می کنند چرا که با این موضوع منافع هنرمندان در همه جای جهان حفظ می شود؛ موضوعی که ما درباره آن با یک کمبود بسیار فاحشی روبرو هستیم و می توان گفت قوانین داخلی که مربوط به این ماجرا است هم قدیمی است و هم برای امروز کارساز نیست.

این آهنگساز بیان کرد: با وجود اینکه در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که بر ضرورت رعایت کپی رایت تاکید می شود اما متاسفانه درباره موسیقی این اتفاق نیفتاده است و ما در حوزه خلاقیت های معنوی به شدت دچار مشکل هستیم که لازم است پیرامون این ماجرا اتفاقات جدیدتری بیفتد چرا که ما بیش از آنکه صادرکننده باشیم هم اکنون از همه چیز به صورت غیر قانونی استفاده می‌کنیم که این دارای اشکال است.

فکر نمی‌کردیم با شروع دولت تدبیر و امید موسیقدان ها مایوس شوند

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی هم در این هم اندیشی گفت: جامعه موسیقی جامعه ای خدمتگزار است که از شروع انقلاب اسلامی در همه عرصه ها حضور جدی داشته و اینجاست که باید بگویم اگر هر ساله بخواهیم یاد و خاطره انقلاب را زنده کنیم از چه چیزی استفاده می کنیم؟ آیا غیر از موسیقی است؟ شما می بینید که حتی در جنگ تحمیلی و تمام عرصه های دیگر نیز موسیقی حضور چشمگیری داشته است.

وی افزود: موضوع تعطیلی آموزش موسیقی و موضوع کپی رایت نیز یکی از مهمترین مواردی است که ما امروز برای آن دور همه جمع شده ایم چرا که همه ما اهمیت آن را در اعتلای موسیقی می دانیم و بر این باوریم که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم. ما باید خانه موسیقی را بیش از هر زمان دیگری تقویت کنیم و آن را خانه خود بدانیم تا مطالباتمان را پیگیری کنیم اما متاسفانه بعضی چیزهایی را می شنویم که برخی ها می گویند و یا می خواهند فلان موضوع را در خارج از خانه موسیقی حل کنند که من باید به آنها بگویم آیا خانه موسیقی آنقدر فضای تنگی دارد؟

نوربخش ادامه داد: از وقتی تعطیلی آموزش موسیقی مطرح شد ما جلسات متعددی را با مسئولان برگزار کردیم. البته جای تقدیر دارد که آقای مختاباد به عنوان رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران به طور جدی مواضع خود را اعلام کردند و الان هم که در اینجا حضور دارند و از ایشان می خواهیم که این مساله را پیگیری کنند. به هر صورت ما نامه ای را با امضای تعدادی از موسیقدان ها پیرامون این موضوع خدمت شهردار تهران فرستاده ایم.

سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی هم در توضیح چگونگی لغو کنسرتش توضیحاتی ارائه داد و در ادامه صحبت‌های عقیلی، همسر وی نیز نکاتی را مطرح کرد.

عبدالحسین مختاباد رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران نیز تصریح کرد: ما در شهرداری تهران با خانه ها و نهادهای مختلف غیردولتی عرصه فرهنگ و هنر ارتباط پیوسته داریم و تا آنجا که توان داشته باشیم به آنها کمک می کنیم و خوشحالم که از اینکه حمیدرضا نوربخش و یارانش خیلی خوب توانسته اند این رابطه را برقرار کنند.

وی افزود: هم من و هم شهردار تهران تاکید داشتیم که فرهنگسراها همانطور که آموزش‌های دیگر می دهند و اطلاعات سرانگشتی چنین بخش هایی را به مخاطبان و شهروندان ارائه می دهند باید در موسیقی نیز چنین رفتاری داشته باشند. در هر صورت تلاش همه این است که شهر را به سمت فرهیختگی ببریم.

رضوانی راد مشاور حقوقی خانه موسیقی نیز در این جلسه هم اندیشی گفت: دو آسیب جدی این مدت موسیقی را تهدید می کند. متاسفانه داد موسیقی از کپی رایت درآمده است و هنرمندان به معنا و مفهوم واقعی کلمه انگیزه ای برای انتشار آلبوم ندارند و این موضوع مهم به جامعه حقوقی کشور نیز رسیده به طوری که ما اخیرا جلسه ای اضطراری را در کانون وکلای دادگستری برگزار کردیم تا به این مشکلات حقوقی رسیدگی کنیم که نمونه آن تخلفات آشکار رادیو آوا است که کارد را به استخوان جامعه هنری رسانده است.

مشاور حقوقی خانه موسیقی با تاکید بر استفاده از ابزار قانونی تاکید کرد: خانه موسیقی به حمایت افکار عمومی نیاز دارد یعنی ما باید زمینه سازی افکار عمومی را ایجاد کنیم تا مردم در نهادهای قضایی از هنرمندان دفاع کنند ضمن اینکه توانایی اقدام جمعی در خانه موسیقی وجود دارد. این اجازه را به خانه موسیقی بدهید که در یک اقدام جمعی مقابل این جریانات قرار گیرد اگر موضوع یکپارچه پیگیری شود هم توانایی ما مضاعف می شود و هم در وقت ما صرفه جویی شده است.

وی با اشاره به موضوع ناقضان حقوق مولف تصریح کرد: اخیرا نامه ای را امضا کردیم که صراحتا با استناد به فصل چهارم قانون حمایت از مولفین ذکر شده که برخی از رفتارها جرم است و وجه کیفری دارد اما این موضوع خیلی راحت دور زده می شود و مورد توجه قرار نمی گیرد که ما سعی کردیم با تنظیم این نامه کارهایی را انجام دهیم.

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی در این جلسه هم اندیشی توضیح داد: من اعتقاد دارم این رفتار درد مشترکی است که جداجدا درمان نمی شود. این موضوع فقط به بخش موسیقی ارتباط ندارد بلکه ما در حوزه های دیگر نیز شاهد چنین رفتارهایی هستیم. بنابراین امروز بیش از هر چیز دیگری نیازمند اتحاد هستیم و باید برای ارائه راهکار پشت هم قرار گیریم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: یادمان باشد که همین امروز در رادیو و تلویزیون شعرهای شاهنامه هنوز مشکل دارند و فردوسی در کشور ما غریب است و این درد بزرگی است. اما امروز می بینیم که شاهنامه به عنوان مفاخر اصلی ادبیات و موسیقی در خانه ما است.

فردین خلعتبری آهنگساز نیز در بخش پایانی این جلسه گلایه‌های خود را از وضعیت فعلی موسیقی کشور مطرح کرد. داریوش پیرنیاکان نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود.

حمیدرضا نوربخش نیز در بخش پایانی این نشست نیز گفت: ما این دولت را قبول داریم چرا که می دانیم از رای مردم آمده است. آقای رئیس جمهور و آقای جنتی واقعا فراتر از انتظار هنرمندان ظاهر شدند که این جای تقدیر و تشکر فراوان است. ما به هیچ عنوان تقابلی با دولت نداریم اما مسئول مستقیم ما دولت است که طبیعتا اولین پناهگاه ما هم آنجاست بنابراین از آنها می خواهیم که از ما دفاع کنند.

مصطفی کمال پورتراب، شهرام ناظری، حسن ریاحی، داود گنجه ای، فریدون شهبازیان، هادی منتظری، هوشنگ کامکار، نسرین ناصحی، شهلا میلانی، نصر الله ناصح پور، رامین صدیقی، بابک چمن آرا، داریوش پیرنیاکان از جمله هنرمندانی بودند که در جلسه هم اندیشی حضور داشتند.