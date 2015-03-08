مشکلات مالی ورزش کاراته باید برطرف شود/ ضرورت ورود اسپانسرها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شقاقی عصر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان اصفهان در سرای ورزشکاران استان اصفهان با اشاره به شرایط نامناسب مالی ورزش کاراته در سطح کشور اظهار داشت: متأسفانه ورزش کاراته در کشور شرایط اقتصادی خوبی ندارد و برنامه هایی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه باید به دنبال برنامه های اقتصادی مناسبی در این ورزش بر آئیم، ادامه داد: کارگروه‌هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان برای بازاریابی ورزشی در این زمینه تشکیل شده و تلاش می‌کنیم که توسعه اقتصادی ورزش کاراته را اجرایی کنیم.

نائب رئیس فدراسیون کاراته ادامه داد: متأسفانه در شرایطی که ورزش کاراته در سراسر دنیا از نظر اقتصادی شرایط مناسبی دارد، ایران هنوز از این مزیت برخوردار نیست و ما باید کاری کنیم که با ورود اسپانسرهای ورزشی به ورزش کاراته، زمینه رشد اقتصادی آن فراهم شود.

وی با انتقاد از وضعیت اخلاقی ورزش کشور گفت: اخلاق ورزشی سرلوحه کار کاراته‌کاران قرار دارد و ما باید تواضع را به نسل جوان بیاموزیم و با اجرای فعالیت‌های فرهنگی مختلف، زمینه رشد اخلاقی ورزشکاران این رشته را فراهم کنیم.

شقاقی با بیان اینکه اخلاق یکی از ویژگی‌های اصلی ورزش کاراته به شمار می‌رود، بیان داشت: اخلاق در این ورزش زبانزد است و باید کاری کنیم که بیش از گذشته در ورزش کاراته توسعه پیدا کند.

وی اضافه کرد: مسئولان باید کاری کنند که ورزش کاراته در سطح استان اصفهان نیز رشد قابل توجهی داشته باشد چراکه استان اصفهان در این ورزش یکی از استان‌های مطرح به شمار می‌رود و رشد این ورزش، به رشد ورزش در سطح کشور کمک می‌کند.