به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین هفته از رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم عصر یکشنبه با پیروزی تیم تجهیزات آشپزخانه ایران برابر پاس و شکست مقاومت برابر آرش پیگیری شد.

در مسابقات این هفته، تیم فوتسال تجهیزات آشپزخانه ایران در دیدار برابر پاس ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تداوم بخشید تا با توجه به توقف صدراسیسم برابر نبرد در یک قدمی قهرمانی قرار گیرد.

صدرا سیستم در یک بازی حساس در کمال ناباوری برابر تیم فوتسال نبرد به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد تا فرصت هم امتیاز ماندن با تجهیزات آشپزخانه ایران را از دست بدهد.

تیم فوتسال مقاومت نیز در یک بازی دیدنی ۳ بر ۲ برابر آرش شکست خورد تا آرش برای دومین هفته متوالی پیروز شود و خود را به رده چهارم جدول برساند اما مقاومت با شکست در این بازی از قهرمانی دور شد.

تیم فوتسال آتلیه طهران نیز که در این فصل نتایج ضد و نقیضی به دست آورده این هفته برابر تیم اهن آلات خلیج فارس با نتیجه ۷ بر ۲ به برتری رسید تا شرایط خود را در جدول بهبود بخشد.

تیم شهید رئیس کرمی نیز که در جمع تیم‌های انتهای جدول قرار دارد در یک بازی پرگل ۶ بر یک برابر تیم فوتسال شهرداری شکست خورد تا بخت بقای این تیم در لیگ دسته اول فوتسال قم به کمترین حد ممکن برسد.

تیم فوتسال امید نیز این هفته نتوانست روند رو به رشد خود را ادامه دهد و در مصاف با تیم فوتسال آتلیه نوین که در انتهای جدول دست و پا می‌زند ۳ بر ۳ متوقف شد تا آتلیه طهران نوین کورسوهای امیدی برای بقا در لیگ داشته باشد.

تیم فوتسال سید ذاکر نیز در دیدار برابر آپکو پارس به نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا نکرد تا این تیم نیز از قهرمانی دور‌تر شود.

مسابقات لیگ دسته اول فوتسال قم با حضور ۱۴ تیم به صورت تک بازی و متمرکز برگزار می‌شود و تیم قهرمان این مسابقات راهی مسابقات فوتسال باشگاه‌های کشور می‌شود.