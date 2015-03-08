مردم ارومیه یار اول تیم والیبال شهرداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر سید عباسی یکشنبه شب بعد از برد تیم شهرداری ارومیه مقابل تیم میزان مشهد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همیشه بازیهای مراحل پایانی از حساسیت بیشتری برخوردارند ولی امروز شهرداری ارومیه توانست با حمایت تماشاگران و عملکرد بی نظیر بازیکنان پیروز میدان شود.

وی حرکت سرمربی تیم میزان مشهد بعد از شکست مقابل تیم شهرداری ارومیه و تبریک به بازیکنان این تیم بیان داشت: این حرکت نشان داد هر دو تیم شخصیت حرفه ای خود را به نمایش گذاشتند و در بازی نیز این حرکت ارزشمند را بارها دیدیم که نشان از اعتلای فرهنگ و ادب در ورزش حرفه ای کشور است.

سیدعباسی مصدومیت محمودی در ست دوم بازی را کابوس تیم شهرداری ارومیه دانست و افزود: در ست دوم که تبدل به ماراتن امتیازات شده بود یکباره محمودی دچار افت قشار شدید سد و به دلیل عدم امکان تعویض در این ست مجبور بودیم بازی را اداره کنیم تا از فشار بازی بر روی محمودی کاسته شود.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه در ادامه با بیان اینکه محمودی به بازی برگشت می رسد گفت: بازی دور برگشت با میزان مشهد از حساسیت ویژه ای برخوردار است امیدوارم محمودی و بازیکنان همانند امروز با آمادگی کامل و پیاده کردن تاکتیک ها بتوانند پیروز میدان شود.

سید عباسی همچنین به مصدومیت میلاد عبادی پور هم اشاره کرد و بیان داشت: عبادی پور هنوز با شرایط آمادگی جسمی آرمانی فاصله دارد ولی اگر این مراحل را پشت سربگذارد تیم با قدرت بیشتری به بازیهای ادامه می دهد.