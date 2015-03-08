قلب مردم ارومیه برای والیبال می تپد/ بدترین بازی میزان بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مومنی مقدم یکشنبه شب بعد از باخت تیم اش مقابل شهرداری ارومیه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: استقبال و حمایت های پرشور و بی وقفه مردم و تماشاگران ارومیه از تیم شان واقعا بی نظیر بود و باید به مردم ارومیه تبریک گفت چرا که امروز تماشاگران یارهفتم تیم شهرداری بودند.

وی از بازی امروز تیم میزان مشهد به عنوان بدترین بازی فصل این تیم یاد کرد و افزود: بازیکنان تیم شهرداری ارومیه امروز بی نقض بازی کردند و با تحت فشار قرار دادن بازیکنانم به راحتی توانستند نتیجه را از آن خود کنند.

مومنی مقدم از ست دوم بازی به عنوان نقطه عطف این بازی یاد و عنوان کرد: در امتیازات حساس ماراتن ست دوم تیم شهرداری ارومیه توانست با بهره گیری از تاتیک های هجومی نتیجه را به سود خود به پایان ببرد.

سرمربی تیم والیبال میزان مشهد ادامه داد: وقتی در ست دوم بازیکنان بازی را واگذار کردند دچار افت روحی شدند و علی رغم تعویض های متعدد نیز نتوانستیم تیم را به حالت آمادگی برگردانیم .

وی با بیان اینکه بازیکنان میزان در مجموع تمرکز لازم برای این بازی حساس را از دست داده بودند افزود: متاسفانه در این بازی بازیکنان تیم حتی نتوانستند 20 درصد برنامه ریزی و تاکتیک های در نظر گرفته شده را پیاده کنند.

مومنی مقدم در ادامه تیم میزان مشهد را لایق قهرمانی این دوره از مسابقات دانست و گفت: هنوز هم تیم میزان چیزی از دست نداده و بازی برگشت در مشهد خواهد بود که امیدواریم در بازی برگشت با حمایت تماشاگران نتیجه را در مجموع به تساوی کشانده و شاهد بازی دور سوم باشیم.