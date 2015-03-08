انتقاد معاون مرکل از حکم وبلاگ نویس منتقد آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) و معاون صدراعظم این کشور برای دیدار با پادشاه عربستان عازم این کشور شد. بر این اساس وی در راس هیئتی 90 نفره و به منظور گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه به عربستان رفته است.

گابریل در نخستین برنامه خود در ریاض با «ابراهیم عبدالعزیز العساف» وزیر دارایی عربستان دیدار و گفتگو کرد. وی پیش از عزیمت به کاخ ملک سلمان پادشاه عربستان در جمع خبرنگاران از حکم دستگاه قضایی این کشور علیه «ریف بداوی» وبلاگ نویس منتقد مفتی های وهابی به شدت انتقاد کرد.

به نوشته اشپیگل، همسر بداوی با ارسال نامه ای پر سوز و گداز به گابریل از وی خواسته است برای آزادی شوهرش تلاش کند. این مقام آلمانی در همین رابطه گفت: تلاش خواهم کرد این مسئله را روشن کنم که مجازات های سنگین از نظر ما غیرقابل قبول است.

گفتنی است وبلاگ نویس جوان عربستانی به اتهام انتقاد از یک مفتی وهابی به 10 سال حبس و تحمل هزار ضربه شلاق محکوم شده است. این در حالی است که دستگاه قضایی عربستان به دنبال محاکمه این فرد به اتهام ارتداد است که وی در صورت مقصر شناخته شدن به حبس ابد محکوم خواهد شد.