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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲:۱۱

هفته بیست و ششم سری آ؛

تساوی در ۴ مسابقه/ اودینزه تنها تیم پیروز

تساوی در ۴ مسابقه/ اودینزه تنها تیم پیروز

در شب تساوی‌های فوتبال سری آ ایتالیا اودینزه تنها تیمی بود که طعم برد را مقابل تورینو چشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شامگاه روز یکشنبه با برگزاری پنج دیدار ادامه پیدا کرد که طی آن چهار مسابقه با تساوی همراه شد و تنها اودینزه برابر تورینو ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

در این بین تساوی رم در خانه کیه وو یکی از مهمترین نتایج کسب شده بود که این فرصت را به یوونتوس می‌دهد تا در صورت پیروزی مقابل ساسولو در دیدار دوشنبه شب فاصله را با رم به یازده امتیاز افزایش دهد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* چزنا صفر - پالرمو صفر
* کیه وو صفر - رم صفر
* امپولی یک - جنوا یک
* پارما صفر - آتالانتا صفر
* اودینزه ۳ - تورینو ۲
 

کد مطلب 2514302

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