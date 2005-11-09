بررسي تحولات فلسطين و سوريه در نشست شوراي همكاري خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، وزيران امورخارجه شوراي همكاري خليج فارس نشست خود را براي آمادگي نشست آتي سران اين شورا در دسامبر آينده در ابوظبي برگزارمي كنند .

بنابراين گزارش ، شركت كنندگان دراين نشست درمورد مسائل مهمي همچون بررسي اوضاع در سرزمين هاي فلسطيني، عراق، لبنان و سوريه به بحث و تبادل نظر خواهند پراخت .

خبرگزاري كويت به نقل از عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد : اين شورا آخرين تحولات سياسي در منطقه و جهان بخصوص تحولات مربوط به عراق ، سرزمين هاي فلسطين ، لبنان و سوريه را مورد بررسي قرار خواهد داد .