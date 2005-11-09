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۱۸ آبان ۱۳۸۴، ۲۰:۴۴

يكشنبه آتي در نشست وزيران امور خارجه عضو اين شورا صورت مي گيرد؛

بررسي تحولات فلسطين و سوريه در نشست شوراي همكاري خليج فارس

وزراي امورخارجه عضو شوراي همكاري خليج فارس يكشنبه هفته آينده در ابوظبي گردهم مي آيند تا تحولات مهم منطقه اي از جمله اوضاع فلسطين و قطعنامه اخير درباره سوريه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، وزيران امورخارجه شوراي همكاري خليج فارس نشست خود را براي آمادگي نشست آتي سران اين شورا در دسامبر آينده در ابوظبي برگزارمي كنند .

بنابراين گزارش ، شركت كنندگان دراين نشست درمورد مسائل مهمي همچون بررسي اوضاع در سرزمين هاي فلسطيني، عراق،  لبنان و سوريه به بحث و تبادل نظر خواهند پراخت .

خبرگزاري كويت به نقل از عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد : اين شورا آخرين تحولات سياسي در منطقه و جهان بخصوص تحولات مربوط به عراق ، سرزمين هاي فلسطين ،  لبنان و سوريه را مورد بررسي قرار خواهد داد .

 

کد مطلب 251431

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