به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ویارئال که هفته گذشته رئال مادرید را در سانتیاگو برنابئو متوقف کرده بود یکشنبه شب در ورزشگاه اختصاصی خود برابر سلتاویگو برد 4 بر یک را رقم زد تا روزهای خوب خود را در هفته‌های اخیر تداوم بخشد.

در این بازی جیووانی دوس سانتوس(41)، متئو موساشیو(45)، لوسیانو ویتو(73) و جرارد مورنو(84) برای زیردریایی‌ها گلزنی کردند و تنها گل سلتاویگو هم در دقیقه 50 روی ضربه آگوستو فرناندز به ثم رسید. ویارئال با این برد خانگی 48 امتیازی شد و در رده ششم جدول رده‌بندی لالیگا قرار گرفت.

یکشنبه شب تیم رئال سوسیه داد نیز میزبان اسپانیول بود که در پایان با یک گل این تیم را شکست داد.