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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۵۷

هفته بیست و ششم لالیگا؛

برد پرگل ویارئال مقابل سلتاویگو/ زیردریایی‌ها در نزدیکی مدعیان

برد پرگل ویارئال مقابل سلتاویگو/ زیردریایی‌ها در نزدیکی مدعیان

تیم فوتبال ویارئال در ادامه روند خوب خود برابر سلتاویگو به بردی پرگل دست یافت تا یک گام دیگر به بالانشینان نزدیکتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ویارئال که هفته گذشته رئال مادرید را در سانتیاگو برنابئو متوقف کرده بود یکشنبه شب در ورزشگاه اختصاصی خود برابر سلتاویگو برد 4 بر یک را رقم زد تا روزهای خوب خود را در هفته‌های اخیر تداوم بخشد.

در این بازی جیووانی دوس سانتوس(41)، متئو موساشیو(45)، لوسیانو ویتو(73) و جرارد مورنو(84) برای زیردریایی‌ها گلزنی کردند و تنها گل سلتاویگو هم در دقیقه 50 روی ضربه آگوستو فرناندز به ثم رسید. ویارئال با این برد خانگی 48 امتیازی شد و در رده ششم جدول رده‌بندی لالیگا قرار گرفت.

یکشنبه شب تیم رئال سوسیه داد نیز میزبان اسپانیول بود که در پایان با یک گل این تیم را شکست داد.

کد مطلب 2514318

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