لرستان تبدیل به مقصد گردشگری می شود/ ساماندهی رودخانه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه شهرداران و روسای شوراهای شهرهای استان با اشاره به اینکه ضعف مبلمان شهری در لرستان یکی از مشکلات جدی است که شهروندان با آن مواجه هستند، اظهار داشت: سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان خرم آباد و سایر شهرهای استان از دیگر معضل های جدی محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه سکونتگاه های غیررسمی یکی از مشکلات جدی پیش روی شهرسازی است، تصریح کرد: شهروندان باید آسایش توام با آرامش داشته باشند که این آرامش را ملاحظه نمی کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همین موضوعات و عوامل منجر به کوچ کردن شهروندان و مهاجرت می شود، افزود: درصد قابل توجهی از مهاجرت ها مربوط به وضعیت و سیمای شهر می شود.

بازوند با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که بارها مطرح شده، مسئله ساماندهی رودخانه خرم آباد است، گفت: این رودخانه می توانست ظرفیت و فرصت مناسبی برای بهبود فضای شهری باشد اما الان وضع آن به گونه ای است که نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه تبدیل به یک تهدید نیز شده است.

وی با بیان اینکه اینگونه حس می شود که رودخانه خرم آباد به گونه ای با شهر قهر است و هیچ ارتباطی با هم ندارند، تصریح کرد: مردم می توانند با این رودخانه زندگی کنند و به وسیله آن به زندگی امیدوار شوند و برای این امر باید ساماندهی لازم صورت گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بی برنامگی باعث شده تا رودخانه ای که می توانست بستر مناسبی برای تفریح و تفرجگاه مردم باشد به یک کانال آب تبدیل شود، افزود: در سفر رئیس جمهور به استان این مسئله مطرح و در رابطه با آن تصمیم هایی نیز گرفته شد.

بازوند با اشاره به اینکه استان دارای جاذبه های گردشگری بسیاری بوده اما این جاذبه ها هیچ نقشی در اقتصاد و معیشت مردم نداشته است، اظهار داشت: دلیل این موضوع نیز این است که لرستان همواره معبر گردشگری بوده و هیچگاه به عنوان مقصد گردشگری مطرح نبوده است.

وی با بیان اینکه در برنامه های تنظیم شده برای سال ۹۴ به دنبال این هستیم که استان را از این حالت معبر بودن خارج کرده و تبدیل به مقصد گردشگری کنیم، تصریح کرد: این امر نیازمند به صدها میلیارد اعتبار دارد که در این رابطه نیاز است دستگاه های ذی ربط کمک کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای پنج هزار اثر تاریخی بوده و در سال ۹۲ به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور معرفی شده است، گفت: همچنین لرستان دارای ۲۹ منطقه نمونه گردشگری است.