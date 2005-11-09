سهم هر استان از منابع بانكي در اختيار همان استان قرار مي گيرد// فقط سخنراني نمي كنيم، دولت عدالت را در صحنه عمل دنبال مي كند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به خراسان جنوبي، رئيس جمهور در ادامه سفر به خراسان جنوبي، امشب در جمع نمايندگان اقشار مختلف اين استان در دانشگاه بيرجند گفت: امروز ما ماموريت داريم در سرزمين عزيز ايران جامعه اي نمونه برپا كنيم كه سكو و مقدمه تحقق انقلاب عظيم امام عصر باشد.

وي با اشاره به شجاعت ملت ايران در هشت سال چنگ تحميل و دوران ديگر افزود: امروز اگر كشورهاي بزرگ اخمي به ديگر كشورها كنند، تمام امورات آن كشورها مختل مي شود، اما تهديدات آشكار قدرت هاي جهاني عليه ما خم به ابروي ما نياورده و حتي بچه هاي دبستاني ما تهديدات آنها را به ريشخند مي گيرند.

وي با اشاره به اينكه از بهترين ملت خود و امكانات مادي كشورمان بايد استفاده كنيم كه جامعه اي مرفه، قدرتمند و پيشرفته داشته باشيم، گفت: اگر مي خواهيم كشورمان را بسازيم، بايد فرصت شكوفايي استعدادها درهمه نقاط كشورفراهم شده و امكانات به طور عادلانه توزيع شود و تمام مناطق كشور در وقت، همت و نگاه مسئولان جايگاه خود را داشته باشند.

وي افزود: ما نمي خواهيم فقط در مورد عدالت سخنراني كنيم، بلكه دولت عدالت را در صحنه عمل دنبال مي كند.

رئيس جمهور بانكها را موتور متحركه اقتصاد كشور دانست و گفت: سالانه نزديك به چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات مالي توسط بانكها در اختيار ملت قرار مي گيرد كه توزيع آن عادلانه نيست و فقط در مناطقي خاص و توسط تعداد معدودي از مردم استفاده مي گردد كه بايد به صورت عادلانه در كشور توزيع شود.

وي افزود: بايد سهم هر استان از منابع بانكي در اختيار همان استان قرار گيرد كه اميدوارم فردا شب در جلسه هيات دولت هفت ماده باقيمانده از چهارده ماده اين مصوبه، مصوب شود تا همه كشور از منابع بانكي به صورت عادلانه بهره مند گردد.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه منابع مالي دولت نيز بايد عادلانه توزيع شود گفت: تصميم قطعي دولت اين است كه سهم اعتبارات استاني را افزايش داده و با توزيع عادلانه، اختيارات آن را به مديران استاني بدهد.

وي افزود: براي اولين بار در بودجه كشور قرار است، بودجه سراسري را به نسبت محروميت ها و عدم برخورداري تقسيم كنيم و اميدواريم اين گام دولت در جهت خدمت به مردم موثر باشد.

رئيس جمهور با بيان اينكه 45 درصد اقتصاد كشور متعلق به دولت است و همه صاحبنظران با توجه به اينكه اقتصاد دولتي اقتصادي پرخرج و كم بازده است با آن مخالفند، گفت: از سال 1370 تاكنون سياست دولت واگذاري كارها به مردم بوده است، اما آمارها نشان مي دهد كه فقط در بين سال 1370 تا 1380 نسبت سرمايه گذاري جديدي كه شركت هاي دولتي انجام دادند در سال 1370 ده برابر و در سال 1380 پانصد و هشت برابر بوده است كه ما در شوراي اقتصاد تصويب كرديم كه اين روند معكوس گردد و دولت ديگر اجازه نخواهد داد به جز دو بخش خاص از فولاد و نفت شركت هاي دولتي سرمايه گذاري كنند.

احمدي نژاد افزود: دولت مصمم است كه گازرساني را به سراسر كشور توسعه دهد كه خط گاز شرق كشور نيز در برنامه قرار گرفته تا با ايجاد صنايع پتروشيمي مردم در صنعت نفت و گاز سرمايه گذاري كنند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب لايحه صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: اين صندوق در هر شهرستان يا هر بخش يك شعبه خواهد داشت كه سالانه دولت به نسبت جوانان، بيكاران و فاقدان مسكن و شغل مبالغي را به اين صندوق اختصاص مي دهد تا خود مردم براي آن تصميم بگيرند.

وي افزود: دولت پيش بيني كرده كه از درآمد نفت سهمي به هر استان داده شود كه وارد اين صندوق گشته و براي كشاورزي، صنعت و اشتغال مردم هزينه گردد كه اين كار نيز گامي بلند در جهت برقراري عدالت است.

احمدي نژاد تصريح كرد: گامهاي بلندي بايد برداشته شود و تصميمات فراواني بايد بگيريم تا همه ايران عزيز آباد، آزاد، مرفه و سربلند شود و در اين راستا حضور فكري، اجرايي و نظارتي مردم براي ما بسيار مهم است و قطعا كم كاري و بد كاري ادارات بدون نظارت مردم اصلاح شدني نخواهد بود.

رئيس جمهور گفت: بايد از اين كه در ايران زندگي مي كنيم افتخار كرده و به كشور و هموطنانمان مهر بورزيم كه اگر محبت باشد سوء استفاده ها از بين رفته و جامعه نمونه پيشرفته اسلامي استقرار خواهد يافت.

پيش از سخنان رئيس جمهور؛ تقي زاده دبير كميته منتخبين دانشگاهها، عباسي نماينده بانوان استان، كريم پور نماينده بخش معدن، بهداني نماينده دانشگاهيان، زينعلي نماينده صنعتگران، خوشحال نماينده دانشجويان، رفيعي نماينده هنرمندان، خسروي رئيس شوراي اسلامي شهرخراسان جنوبي و يزدان شناس نماينده اصناف، گزارشي را از فعاليتهاي خود و مشكلات موجود در اين استان ارائه كردند كه رئوس مطالب آنان متعاقبا توسط خبرگزاري "مهر" ارسال خواهد شد.

رييس جمهور پس از اين مراسم، به ديدار جمعي از خانواده هاي معظم شهدا رفت.