عوامل توزیع داروی تقلبی دستگیر شدند/ اخطار به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۱۷ شهریور رشت، گفت: عوامل توزیع داروهای تقلبی شناسایی و دستگیر و باتشکیل پرونده بزودی به مقامات قضائی تحویل داده خواهند شد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت دستورالعمل های جدیدی را برای تهیه و در اختیار قراردادن داروها از طریق مراکز پخش ابلاغ کرده است، افزود: همه مراکز درمانی موظفند که از اصالت داروها اطمینان حاصل کنند، در غیر این صورت مسئولیت به عهده خود مراکز درمانی خواهد بود.

در روزهای گذشته و به دنبال استفاده از داروی «اوستین» در سه مرکز درمانی، برخی بیماران دچار مشکل شدند که پس از بررسی های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مشخص گردید که علت بروز این حادثه، توزیع داروی تقلبی اوستین بوده است که برای بیماران دیابتی دچار مشکلات چشمی کاربرد دارد.