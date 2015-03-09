سرانه سلامت در استان گیلان ۲۵ هزار تومان است

محمد حسین قربانی با اشاره به بحث کمبود اعتبارات در بخش درمان استان گیلان به خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از چالش‌های ما با وزارت بهداشت که حتی در صحن علنی هم مطرح شد و متاسفانه رای نیاورد، بحث سرانه سلامت در استانهای کشور بود.

وی ادامه داد: سرانه استان گیلان تنها ۲۵هزار تومان در نظر گرفته شده است و این درحالی‌ است که سرانه ما باید حداقل ۹۸ هزار تومان باشد.

سخنگوی گروه بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه واگذاری سرانه درمانی استانها به مدیریت استانی باعث توزیع عادلانه خدمات درمانی می شود، افزود: اگرچه طرح ما متأسفانه در مجلس رأی نیاورد ولی امیدواریم در بعضی از استان‌ها، سرانه درمانی به مدیریت استانی واگذار شود تا میزان رسیدگی به شهرهای کوچک و محروم هم بیشتر بشود.

وی با بیان اینکه همه سرانه سلامت در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد توضیح داد: با این روش، استان‌های قوی، قوی‌تر و بیمارستان‌های غنی، غنی‌تر می‌شوند و شهرهای و بیمارستان‌های ضعیف را نمی‌توانیم مدیریت کنیم و این از چالش‌های ما در حوزه بهداشت و درمان است.

قربانی همچنین کمبود نیروی انسانی در بخش علوم پزشکی و درمانی را یکی از چالش‌های فراروی درمان گیلان نام برد و افزود: در همه استان‌ها کمبود نیروی انسانی در بخش درمان وجود دارد ولی این کمبود در گیلان بیشتر مشاهده و احساس می‌شود.

وی نیروی متخصص کادر پزشکی و پرستاری را از کمبودهای حوزه سلامت در گیلان عنوان کرد و گفت: با رایزنی‌های که انجام‌گرفته است امیدواریم بتوانیم موافقت معاونت راهبردی ریاست جمهوری را در مورد تأمین نیروی انسانی جلب کنیم.

قربانی به فضاهای درمانی گیلان که سالیان سال به‌صورت نیمه‌کاره رهاشده بود اشاره کرد و ادامه داد: با آمدن وزیر بهاشت و درمان و آموزش پزشکی امیدواریم بیمارستان‌های نیمه‌کاره به چرخه ارائه خدمات درمانی بپیوندد و کمبود بیمارستانی و یا تخت‌های درمانی بویژه در شهرهای کوچک و محروم جبران شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم آورده حضور وزیر به گیلان، منشأ خیر و برکت برای سلامت، چه از نظر زیرساخت و نیروی انسانی و چه ازنظر آموزش برای دانشگاه باشد.