اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ پرواز نخستین هواپیمای خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

وی او ای : آمریکا در گسترش سطح همکاری تجاری خود با ۱۱ کشور منطقه اقیانوس آرام است.

خبرگزاری فرانسه : وزیر امور خارجه چین گفت: انتظار می رود حجم معملات تجاری چین و روسیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

رویترز : شرکت "اپل" تولیدکننده گوشی های تلفن همراه از گران ترین محصول خود که ساعت مچی است و در سه مدل متفاوت عرضه خواهد شد، رونمایی کرد. قیمت احتمالی این محصول بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است. گفته می‌شود بخشی از این ساعت با طلا ساخته شده است.

نیوزنو : بانک‌های نیوزلند، کره جنوبی، تایلند و روسیه نرخ بهره بانکی را کاهش می دهند.

وی او ای : ونزوئلا به عنوان صادرکننده چندین ساله قهوه، برای اولین بار در سال‌جاری میلادی اقدام به واردات این محصول کرد.

بزنس ورلد : اتاق بازرگانی آمریکا اعلام کرد: ایرلند بهترین مکان برای آمریکا به منظور داشتن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است.

خبرگزاری فرانسه : نوسان در سبد ارزی کشورها تاثیر نامطلوبی بر روی صنعت گردشگری خواهد داشت.

شینهوا : چین برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود در زمینه رکود و تورم، ژاپن را به عنوان الگوی خود قرار می دهد.

رویترز : شرکت انرژی جمهوری آذربایجان قصد دارد مزایده ای برای امکان سنجی طرح‌های زیرساختی گاز کشور آلبانی برگزار کند که این حرکت در جهت کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه است.

خبرگزاری فرانسه : حجم معاملات نفتی و گازی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سال قبل از آن با کاهش روبرو بود.

سی ان بی سی : اولین هواپیمای خورشیدی جهان دیروز از دبی به منظور سفر به دور دنیا در ۵ ماه به پرواز درآمد. این هواپیما با ۱۷ هزار و ۲۴۷ سلول خورشیدی کار می کند.

رویترز : دو شرکت "اپاچ" و "شل ایجپت" برای بهره برداری از میادین گازی مصر به ارزش ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد.

بلتا : بلاروس آماده همکاری تجاری با کره شمالی است.