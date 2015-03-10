گشت و گذاری در نمایشگاه بهاره کرج/ بازارچه بوی عید می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه های بهاره که همه ساله با نزدیک شدن به آغاز سال نو با هدف عرضه مستقیم کالا و تامین مایحتاج مردم در سراسر کشور برپا می شوند، امسال نیز در چهار نقطه استان البرز برپا شد تا محلی باشد برای خرید بی واسطه شهروندان با قیمتهایی مناسب تر.

اگرچه امسال تا روزهای ابتدایی اسفندماه هم مشخص نبود که نمایشگاه بهاره به رسم معمول هر سال در البرز دایر می شود یا خیر و حتی مسئولان تا روز پنجم اسفندماه از برگزار نشدن این نمایشگاه ها در استان خبر داده بودند اما اعتراض شهروندان و پیگیری رسانه ها متولیان امر را مجاب به برپایی نمایشگاه بهاره کرد.

پیش از آنکه مسئولان در یک تصمیم گیری سریع رای به برگزاری نمایشگاه بدهند، نايب رئیس اتاق اصناف شهرستان كرج گفته بود که امسال نمایشگاه بهاره در استان البرز برگزار نخواهد شد و به جای آن فروش فوق العاده در نظر گرفته شده است.



علی مرادلو با بیان اینکه با سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برپایی نمایشگاه مكاتباتی شد ولی تا به اين لحظه پاسخی دريافت نشده است اظهار داشت: اگر هم موافقت شود ديگر با اين زمان محدود امكان برگزاری نمايشگاه وجود ندارد.



وی یادآور شده بود که امسال به جای نمايشگاه، فروش فوق العاده مد نظر قرار گرفت و تاكنون ۲۲۰ مورد اعلام آمادگی از سوی اتحاديه پوشاك و كيف و كفش اعلام شده است.

خبر ناخوشایند برای شهروندان و متعاقب آن تصمیم سریع مسئولان

این اما، برای شهروندانی که همه ساله به خرید از نمایشگاه بهاره عادت کرده بودند، خبر خوشایندی نبود. اگرچه به گفته شهروندان بخشی از کالاهایی که در این نمایشگاه ها عرضه می شود از کیفیت مرغوبی برخوردار نبوده است اما با این حال وجود نماشگاه بهاره را به نبود آن ترجیح می دهند.

اعتراض و نگرانی خانوارها سرانجام متولیان امر در البرز را بر آن داشت تا در اقدامی فوری و سریع تصمیم بگیرند این نمایشگاه برگزار شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در تاریخ ششم اسفندماه امسال خبر داد که با تصمیم سریع مسئولان درآستانه سال نو، چهار نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در این استان دایر می شود.

محمد اسماعیل معمارپور افزود: از این تعداد یک نمایشگاه در کرج و مابقی در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و فردیس راه اندازی خواهند شد و در این نمایشگاهها بیش از ۷۰۰غرفه جانمایی شده که اقلام مورد نیاز مردم از قبیل پوشاک، کیف و کفش، گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، برنج و خشکبار با نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.



وی افزود: دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز خود و جلوگیری از افزایش قیمت ها و کنترل بازار به واسطه افزایش تقاضا در این ایام از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه ها است که از ۱۴ اسفند ماه جاری به مدت ۱۰ روز دایر خواهند بود.



به گفته این مسئول بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به طور مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی منطقه نظارت کرده و با هرگونه تخلف با قاطعیت برخورد می کنند.



وی یادآور شد: تلفن ۱۲۴ این سازمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم در زمینه تخلفات واحدهای صنفی استان است.

غرفه ها را ارزان کردیم تا سود کالا ها را کمتر بگیرند

حمید کریمی رئیس اتاق اصناف کرج نیز در این باره مشکلات مطرح شده از سوی خریداران بازارچه نورزوی به خبرنگار مهر گفت: مردم خود بازرسین بسیار خوبی هستند و قول خواهم داد که دو نرخی بودن برخی کالا ها در نمایشگاه بررسی و اصلاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: قیمت غرفه های ارائه شده در کرج حتی نسبت به بازارچه های استان تهران هم ارزان تر بوده و تنها دلیلش جلب رضایت فروشندگان برای ارائه اجناس با قیمت پایین است.

وی تصریح کرد: درمناطق محرومی چون واوان هرغرفه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در تهران تا دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اجاره داده شده و این در حالیست که هرغرفه دار کرجی تنها ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.

حمید کریمی علت تعطیل بودن کانکس خود پرداز محوطه بیرونی نمایشگاه را قطع برق اعلام کرد و افزود: فقط برای چند ساعت این مشکل وجود داشت که با پیگیری های زیاد مشکل رفع شد.

به گزارش مهر، نمایشگاه بهاره کرج از ۱۴ تا ۲۴ اسفند در میدان امام خمینی این شهر برپا شده است. نمایشگاه نظرآباد از امروز تا ۲۷ اسفند در خیابان مطهری در محل باشگاه فلق دایر است.

نمایشگاه ساوجبلاغ در محل شهر صنعتی، خیابان سوم، شرکت اطمینان بخش تا ۲۵ اسفند دایر است و نمایشگاه بهاره شهرستان فردیس نیز فردا ۱۹ اسفند افتتاح و تا ۲۹ همین ماه در خیابان قریشی نبش خیابان ۲۵، بازار روز گلستان برقرار می شوذ.