  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۷

در سیستان و بلوچستان/

۸۲۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند

۸۲۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند

زاهدان - مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: طی یازده ماهه امسال ۸۲۴ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده اند.

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  این افراد به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی و راهنمایی و رانندگی جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: با بررسی آمارها شاهد رشد ۱۳ درصدی میزان کشته شدگان سوانح رانندگی در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال ۹۲ هستیم.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بیشترین میزان حوادث رخ داده در جاده های برون شهری استان بوده است که  ۶۱۹ مورد کشته شده را به خود اختصاص داده است.

وی یاد آور شد: پس از آن جاده های روستایی و مسیرهای درون شهری با ۱۸۱ و ۹۰ مورد تلفات در رده دوم و سوم حوادث رانندگی استان هستند.

عبدی بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی در سطح سیستان و بلوچستان، یک هزار و ۱۴۹ زن و سه هزار و ۷۳۶ مرد به اداره کل پزشکی قانونی به دلیل مصدوميت در حوادث رانندگی و ترافیکی مراجعه کردند.

مدیر کل پزشکی قانون با اشاره به اهمیت آمار در کاهش آسیب ها و حوادث یاد آور شد: امروزه آمار مبنای برنامه ریزی محسوب می شود و ما اگر آمار دقیقی نداشته باشیم نمی توانیم قضاوت درستی در خصوص قربانیان حوادث رانندگی داشته باشیم.

وی گفت: امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های انسان ها، دولت ها و مردم، ترافیک است و این دغدغه موضوعی نیست که با یک شعار، تصمیم و حتی برنامه ریزی یک سازمان حل و فصل شود.

عبدی با اشاره به اهمیت آمار در تدوین و تعیین برنامه های راهبردی، توضیح داد: بدون آمار صحیح، برنامه ریزی مفهومی ندارد، چرا که آمار مبنای برنامه ریزی و ارزش گذاری است و برنامه ریزی درست بر اساس اطلاعات و آمار درست انجام می گیرد و آمار کمک می کند برنامه ریزی، قضاوت و ارزش گذاری درست مشخص شود.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان همچنین ارائه آمار در مباحث ترافیکی را یکی از مولفه های اطمینان بخش دستگاه ها در برنامه ریزی عنوان کرد.

کد مطلب 2514353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها