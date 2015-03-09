۸۲۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این افراد به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی و راهنمایی و رانندگی جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: با بررسی آمارها شاهد رشد ۱۳ درصدی میزان کشته شدگان سوانح رانندگی در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال ۹۲ هستیم.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بیشترین میزان حوادث رخ داده در جاده های برون شهری استان بوده است که ۶۱۹ مورد کشته شده را به خود اختصاص داده است.

وی یاد آور شد: پس از آن جاده های روستایی و مسیرهای درون شهری با ۱۸۱ و ۹۰ مورد تلفات در رده دوم و سوم حوادث رانندگی استان هستند.

عبدی بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی در سطح سیستان و بلوچستان، یک هزار و ۱۴۹ زن و سه هزار و ۷۳۶ مرد به اداره کل پزشکی قانونی به دلیل مصدوميت در حوادث رانندگی و ترافیکی مراجعه کردند.

مدیر کل پزشکی قانون با اشاره به اهمیت آمار در کاهش آسیب ها و حوادث یاد آور شد: امروزه آمار مبنای برنامه ریزی محسوب می شود و ما اگر آمار دقیقی نداشته باشیم نمی توانیم قضاوت درستی در خصوص قربانیان حوادث رانندگی داشته باشیم.

وی گفت: امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های انسان ها، دولت ها و مردم، ترافیک است و این دغدغه موضوعی نیست که با یک شعار، تصمیم و حتی برنامه ریزی یک سازمان حل و فصل شود.

عبدی با اشاره به اهمیت آمار در تدوین و تعیین برنامه های راهبردی، توضیح داد: بدون آمار صحیح، برنامه ریزی مفهومی ندارد، چرا که آمار مبنای برنامه ریزی و ارزش گذاری است و برنامه ریزی درست بر اساس اطلاعات و آمار درست انجام می گیرد و آمار کمک می کند برنامه ریزی، قضاوت و ارزش گذاری درست مشخص شود.



مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان همچنین ارائه آمار در مباحث ترافیکی را یکی از مولفه های اطمینان بخش دستگاه ها در برنامه ریزی عنوان کرد.