رقم اقساط وام مسکن مهر مددجویان اردبیل کاهش یابد

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکنون ۳۰۰ واحد مسکن مهر تحویل مددجویان کمیته امداد استان شده است.

وی با اذعان به اینکه آورده اولیه ۴۵۶ واحد مسکن مهر در اردبیل تامین شده است، اضافه کرد: مابقی مساکن نیز در شرف تحویل است.

مدیر کل کمیته امداد استان تاکید کرد: آورده اولیه مسکن مهر به رقم ۸۰ میلیون ریال توسط کمیته امداد تامین می شود و علاوه بر این ۳۰ میلیون ریال وام نیز به متقاضی پرداخت می شود.

به گفته زلالی مابقی رقم خرید مسکن وام خود مسکن مهر است که در اقساط تعیین شده از فرد دریافت می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته بازپرداخت رقم فعلی اقساط برای بسیاری از مددجویان امکان پذیر نیست و این مهم به مسئولان استانی و وزیر مربوطه انعکاس داده شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان به ضرورت کاهش رقم اقساط تاکید کرد و گفت: اگر هدف ما حمایت از مددجو و توانمند سازی وی است باید به این مقوله توجه شود.

زلالی معتقد است بازپرداخت اقساط به شکل فعلی بسیاری از مددجویان را دچار مشکل خواهد کرد و به تبع بازپرداخت به شکل مناسب انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد استان در سال جاری هزار و ۷۳۰ فعالیت عمرانی انجام داده است، اضافه کرد: ۴۷ مورد از این پروژه های در هفته احسان و نیکوکاری به بهره برداری می رسد.