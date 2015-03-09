از تذکر تا تعطیلی جریمه نشریات متخلف/ ممیزی قبل از انتشار نداریم

حجت الاسلام سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد برای نشریات دانشجویی گفت: نشریات هم مانند سایر فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانشگاه ضوابط و مقرراتی دارند و در هر واحد دانشگاهی کمیته ناظر بر فعالیت نشریات وجود دارد، البته ما ممیزی قبل از انتشار نداریم، ولی اگر نشریه ای منتشر شد و در چارچوب و مقررات حرکت نکرد کمیته ناظر در واحد و یا خود دانشگاه می تواند متناسب با تخلفی که شده در خصوص آن نشریه تصمیم بگیرد.

وی افزود: اگر در حد متعارف و متناسب با تخلفی که صورت گرفته در واحد دانشگاهی اقدامی صورت نگیرد، کمیته مرکزی وارد می شود و در خصوص نشریه متخلف تصمیم می گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماهی دانشگاه آزاد در خصوص نوع مجازات نشریات متخلف گفت: از تذکر لسانی و کتبی تا تعطیلی مجازاتی است که برای نشریات متخلف در نظر گرفته شده است، البته نباید انتظاری که از نشریات حرفه ای بیرون از دانشگاه داریم را از نشریات دانشجویی داشته باشیم، چراکه دانشجویان در حال تمرین هستند.

حجت الاسلام هاشمی در خصوص برنامه های آموزشی برای نشریات دانشجویی گفت: کارگاه های آموزشی را برای مدیران نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد برگزار می کنیم تا این افراد بیایند و شکل حرفه ای در حوزه رسانه را یاد بگیرند تا نشریات خوبی را منتشر کنند.