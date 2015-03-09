​زمین لرزه بردسیر خسارت نداشت

محسن صالحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شب گذشته زمین لرزه ای به شدت ۴.۳ ریشتر بردسیر را تکان داد که عمق کانون این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

وی تصریح کرد: گروه های ارزیاب پس از بروز حادثه منطقه را ارزیابی کردند اما خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است.

وی ادامه داد: بهترین راه در مقابل بروز زمین لرزه ها مقاوم سازی سازه ها است که این مسئله باید از سوی مردم با جدیت بیشتر دنبال شود.

صالحی گفت: اجرای طرح های هادی، کپرزدایی و بازسازی های صورت گرفته در مناطق زلزله زده قبلی، موجب شده ضریب ایمنی در کرمان افزایش یابد با این وجود سایر بناهای باقیمانده نیز باید در مسیر مقاوم سازی گام بردارند.