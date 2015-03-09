اولین نمایش عمومی فیلم برگزاری کنگره تحقیقات ایرانی قبل از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، بخشهایی از فیلم مربوط به این کنگره که بخشی از مستند در حال ساخت «فرزانه فروتن ایران مدار ما ایرج افشار» به کارگردانی سیدجواد میرهاشمی مستندساز است و برای اولین بار از آرشیو صدا و سیما خارج شده، نخستین بار به صورت عمومی نمایش داده شد.
در این فیلم مصاحبههایی با چهرههایی مانند پرویز ناتل خانلری، سیدجعفر شهیدی، ایرج افشار، احسان نراقی و ... صورت گرفته است. به گفته میرهاشمی، کل زمان فیلم تهیه شده از این کنگره ۴۸ دقیقه است که روز گذشته ۲۰ دقیقه آن شامل بخشهایی از این مصاحبهها و همچنین سخنرانیهای سخنرانان آن، در سالن سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران و برای اولین بار به صورت عمومی نمایش داده شد.
نمایش این فیلم، بخشی از برنامهای بود که روز گذشته در آستانه سالگرد درگذشت زندهیاد ایرج افشار، ایرانشناس فقید و در محل این موسسه برگزار شد. مراسم رونمایی از کتاب «ایرج افشار» از مجموعه کتابهای مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران تالیف سیدفرید قاسمی به همراه پیشنمایش فیلم مستند «فرزانه فروتن ایرانمدار ما» ایرج افشار عصر روز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) به همت موسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.
ماکان: آوازه ایرج افشار از پدرش فراتر رفت
محمد بقایی ماکان، پژوهشگر ادبی در ابتدای سخنانش با گرامیداشت یاد ایرج افشار، اشارهای کرد به نامهایی که او بر چهار فرزند پسر خود گذاشته است و گفت: قطعا ایرج افشار به دنبال یک بابک دیگر، یک آرش، یک کوشیار دیگر و یک بهرام دیگر بود. او گرچه در خانوادهای پرورش یافت که مرحوم محمود افشار، پدر آن خانواده بود، با این حال از او (پدرش) پرآوازهتر شد. بسان الکسندر دوما یاباخ که از پدرانشان معروفتر شدند.
وی در ادامه به دو کتابی که ایرج افشار درباره تقیزاده نوشته است، اشاره کرد و گفت: این آثار نشاندهنده توانایی افشار در رفع بسیاری از ابهامات درباره این شخص بزرگ (تقیزاده) است. با این حال نارواییهای زیادی به او (افشار) شد؛ گفتند او بهائی است، فراماسون است و حتی بعضیها گفتند در جشنهای ۲۵۰۰ ساله مشارکت داشته است.
این پژوهشگر عرصه تاریخ و ادبیات در ادامه با انتقاد از تخریب چهرههای فرهنگی ایران زمین نسبت به این روند که از سوی برخی محافل و تریبونها صورت میگیرد، اظهار نگرانی کرد و گفت: اگر این شیوه ادامه یابد، دیگر چهرهای فرهنگی برایمان باقی نمیماند. این روزها یک نفر که میرود در یک مسابقه ورزشی، به طرفش مشت میزند و برنده میشود، خیابانی را در همین تهران به نامش میکنیم ولی حتی یک پسکوچه هم به نام افشار نیست.
بقایی ماکان در پایان سخنانش با اظهار تاسف از اینکه چندین دهه است که نتوانستهایم یک نفر مانند ایرج افشار پدید آوریم، از او به عنوان یک مورخ، محقق، روزنامهنگار، مصحح، کتابشناس، کتابدار و یک ایرانشناس برجسته یاد کرد.
قاسمی: افشار کارش را در یک برهوت آغاز کرد
در ادامه این مراسم سید فرید قاسمی، پژوهشگر عرصه تاریخ مطبوعات و از دوستان زندهیاد ایرج افشار، از او به عنوان کتابشناسی راهگشا و پژوهشگری برجسته یاد کرد و گفت: کتابشناسان، راهنمایان و راهگشایان مورخان و پژوهشگران هستند. با این وجود توجه درخوری به عرصه کتابشناسی در ایران نشده است.
وی با بیان اینکه کتابشناسان مظلومان عرصه پژوهش هستند، به فعالیتهای صورت گرفته برای تدوین مجموعه کتابهای «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» در خانه کتاب اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ که مرکز کتابپژوهی در خانه کتاب تاسیس شد، یکی از کارهایی که در اولویت قرار گرفت، تالیف و تدوین مجموعه مشاهیر کتابشناسی ایران بود.
قاسمی افزود: بیش از ۶۰ تن از بزرگان عرصه کتابشناسی، شناسایی و احصاء شدند و با مشورت مدیرعامل خانه کتاب به این جمعبندی رسیدیم که درباره هر یک از این بزرگان، مرحله به مرحله آثاری در قالب کتاب تدوین شود. در مرحله اول نام ۲۱ بزرگ معاصر انتخاب شد که بر اساس سال تولدشان، در ردهبندی قرار گرفتند.
مدیر مرکز کتابپژوهی ادامه داد: جلد اول این مجموعه به یوسف اعتصامی، پدر پروین اعتصامی اختصاص یافت، جلد دوم به محمدعلی تربیت، جلد نهم به محمد رضایی، جلد هفدهم به استاد ایرج افشار و جلد پایانی این مرحله یعنی جلد بیست و یکم به کرامت رعنا حسینی اختصاص یافت.
این یار دیرین ایرج افشار با اشاره به درخواست ۱۵ مجله از او برای نگارش مقاله در خصوص ایرج افشار پس از درگذشت او، گفت: من ۱۹ موضوع را درباره ایرج افشار تدوین کرده بودم. با این هدف که مقالهها تکراری نباشد. بعد از گذشت یکی دو ماه، کتابخانه مجلس از من خواست که کتابی راجع به استاد افشار بنویسم و من به نظرم رسید که از آن ۱۵ مقاله کتابی با عنوان «کتابورز اطلاعرسان» تدوین کنم که در ۲۶۸ صفحه وزیری تهیه و چاپ شد.
قاسمی با اشاره به دو کتاب دیگری که در همین خصوص تالیف کرده است، جلد هفدهم مجموعه «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» را حاصل یادآوری خاطراتش از زندهیاد افشار و همچنین آثاری که در مورد او نوشته است، خواند و در ادامه گفت: من در این کتاب تلاش کردم که منظومه فکری استاد افشار و دیدگاهش را نسبت به پژوهش و کتابشناسی نمایان کنم.
وی ادامه داد: تمام کارهای ایرج افشار در عرصههای مختلف علمی و پژوهشی، کارهای زیرساختی برای پیشرفت و توسعه ایران بوده است و کسانی که امروزه با موتورهای جستجوگر میتوانند به بسیاری از منابع دست پیدا کنند، خوب است که بدانند استاد افشار در یک برهوت کارش را شروع کرد!
اولین نمایش عمومی کنگره تحقیقات ایرانی قبل از انقلاب
در ادامه این برنامه و پس از نمایش بخشهایی از فیلم مستند «فرزانه فروتن ایرانمدار ما»، سید جواد میرهاشمی، سازنده این مستند، وی با ارائه توضیحاتی در مورد آن گفت: من در سالهای ۸۶ و ۸۷ که فیلم مستندی از منوچهر ستوده را آماده میکردم، به واسطه آقای دهباشی با مرحوم افشار آشنا شدم. دوستان هیات علمی مرکز دایرهالمعارف معتقد بودند که افشار جلوی دوربین نمیآید. ما گاهی از آقای افشار در آسانسور فیلم میگرفتیم تا اینکه در ۲۴ اسفند سال ۸۷ مجلس گرامیداشتی برای استاد ستوده گرفته شد و من چند بار خواستم با آقای افشار درباره ساخت فیلم صحبت کنم تا اینکه او به من گفت: جمعه به منزل من بیایید. من به منزل او رفتم و او عکسهای نایابی از ستوده به من داد که به خاطر آن مجدداً فیلم را تدوین کردیم و یک سال به همراه افشار مشغول اسکن عکسها بودم.
وی ادامه داد: افشار علاقهمند به ساخته شدن فیلمی درباره استاد جمالزاده بود و این باعث شد با افشار درباره جمالزاده تحقیق کنم. اینکه خیابان جمالزاده از چه سالی به این نام درآمد و مسبب آن چه کسی بود و هنگامیکه متوجه شد کتابخانه جمالزاده پابرجاست و عکسهایی که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که توسط وی نصب شده بود، به همان شکل وجود دارد بیشتر راغب به آمدن جلو دوربین شد و سفارشهای باستانی پاریزی، دهباشی و ستوده هم در این کار بیتاثیر نبود.
میرهاشمی ادامه داد: افشار با دوربین آشتی نکرده بود و گواه آن هم فیلمهای او در کنگره تحقیقات ایرانی در سال ۵۵ بود. مرحوم افشار چندینبار به من سفارش ساخت فیلمی از مینوی و شفیعی کدکنی را کرده بود و من هر بار که از او میخواستم تا از او فیلمی تهیه کنم، او از این کار شانه خالی میکرد. بعد از فوت او بهرام افشار پسر بزرگ او، فیلمهایی از او را که به همراه شفیعی کدکنی به سفر رفته بود، داشت. همچنین زمانیکه فیلمی از استاد شفیعی کدکنی را تهیه میکردیم، فیلم سفر به خواف استاد افشار را پیدا کردیم. این فیلم فقط مختص به صحنههایی از تهران، خواف، کرمان و یزد نیست بلکه آن را در کالیفرنیا، ونیز و رم هم پیش بردیم و خواستیم وجه ایرانشناسی استاد افشار نمود بیشتری داشته باشد.
وی به ذکر دو خاطره از استاد افشار پرداخت و گفت: بعد از فوت استاد کار ساخت فیلم سرعت بیشتری گرفت و با شیطنت بعضی از روزنامهها مجبور به پاسخگویی شدم که به چه علت و با سفارش چه کسی این کار را میسازم و این باعث ایجاد وقفهای در کار شد اما امیدوارم نسخه اصلی فیلم در اردیبهشتماه عرضه شود.
این مستندساز افزود: فیلمسازی کار فردی نیست و من برای پیدا کردن فیلم کنگره تحقیقات ایرانی مدیون دو نفر هستم. محمدعلی اسماعیلیراد که دستیار من در این کار بود و دلگرمیهای آقای دهباشی هم در انجام این کار بسیار تاثیر داشت. اسماعیلیراد فیلمی را در آرشیو صدا و سیما با عنوان «ایران-افشار» پیدا کرده بود، درحالیکه ما به دنبال فیلمی از افشار و افتتاحیه کتابخانه دانشگاه تهران بودیم و این فیلم مربوط به کنگره تحقیقات ایرانی بود. با تحقیقی که از کتابخانه دانشگاه تهران انجام شد، متوجه شدیم این کنگره ۹ بار برگزار شده و این فیلم مربوط به هفتمین دوره آن بوده است. این فیلم در حدود ۴۸ دقیقه بود و ما در مجموع ۲۰ دقیقه از فیلم را توانستیم ببینیم.
میرهاشمی با اظهار امیدواری نسبت به اتمام مستند «فرزانه فروتن ایرانمدار، ایرج افشار» در آینده بسیار ندیک، از موسسه خانه کتاب هم خواست تا با تهیه فهرستی از کنگره تحقیقات ایرانی، گزیدهای از مقالات آن را منتشر کند چرا که «یک فیلم ۹۰ دقیقهای نمیتواند دربرگیرنده سفرهای افشار، خاطرات دکتر محمود افشار یزدی، کنگرهها و مجله آینده به طور مبسوط باشد و بسیاری از این موارد باید به صورت مکتوب درآیند».
در پایان این مراسم از کتاب «ایرج افشار» به نوشته سید فرید قاسمی و از مجموعه «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» رونمایی شد.
نظر شما