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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۹

حلقه محاصره تکفیری ها تنگ تر از قبل شد/

هلاکت بیش از ۶۰ داعشی/ تکریت در آستانه آزادی کامل

هلاکت بیش از ۶۰ داعشی/ تکریت در آستانه آزادی کامل

منابع امنیتی عراق از محاصره کامل تروریستهای تکفیری در شهر تکریت از چهار جهت و قریب الوقوع بودن آزادسازی آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، فرمانده عملیات صلاح الدین تاکید کرد نیروهای ما از چهار جهت تکریت را در محاصره خود قرار داده اند و آزادی آن کار آسانی است.

بر اساس این گزارش، سرلشگر ستاد عبدالوهاب الساعدی خاطر نشان کرد نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی، شهر تکریت را از چهار جهت محاصره کرده و آزادی آن آسان شده است و تنها چند روز برای تحقق آن و پیروزی باقی مانده است.

هلاکت ده ها تروریست داعشی در استان الانبار

از سوی دیگر وزارت کشور عراق از هلاکت بیش از ۶۰ تروریست داعشی در غرب استان الانبار خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است بیش از ۶۰ تروریست داعش از جمله مسئول آموزش نظامی این گروه در حمله هوایی به محل برگزاری نشست تروریستها در شهر القائم در غرب استان الانبار به هلاکت رسیدند.

سعد معن از مسئولان وزارت کشور عراق دراین زمینه خاطر نشان کرد نیروهای یگان اطلاعاتی و تحقیقات وزارت کشور با هماهنگی نیروی هوایی توانستند ضربه مهلکی به تروریستهای داعش در شهر القائم وارد کنند.

کد مطلب 2514379

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