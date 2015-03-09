محرومیت شهرک فردوس در حوزه زیرساخت های ورزشی پایان می یابد

محمد خرمن بیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۹۴ با ۸ پروژه بزرگی که در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گرفته است از اهمیت بسیار زیادی برای شهر آبیک برخوردار خواهد بود و پروژه های سال آینده با محوریت محرومیت زدایی و نگاه برابر به تمام مناطق شهر تعریف شده است.

وی تصریح کرد: احداث ۴ پارک بزرگ و توسعه فضای سبز که در دستور کار شورای شهر و شهرداری در سال آینده قرار دارد موجب توسعه ورزش های همگانی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه سلامت در میان شهروندان خواهد شد.

این مسئول به محرومیت شهرک فردوس در حوزه زیرساخت های ورزشی اشاره کرد و افزود: شهرک فردوس(ایستگاه) به عنوان یکی از مناطق محروم شهر به شمار می آید که با احداث این سالن چند منظوره ضمن خروج این منطقه از محرومیت زیرساخت های ورزشی جوانان و علاقه مندان به ورزش نیز به آرزوی خود برای داشتن فضایی برای ورزش و تفریح دست پیدا می کنند.

خرمن بیز یادآور شد: شهرک فردوس صاحب جوانان مستعد بسیاری در رشته های مختلف ورزشی است که با فراهم شدن زیرساخت ها، امیدواریم در ساله های آینده شاهد درخشش بیشتر ورزشکاران آبیکی در مسابقات کشوری و بین المللی باشیم.

وی بیان کرد: بنده به عنوان متولی ورزش کشتی در شهرستان قول پیگیری و اخذ یک تخت تشک کشتی را از اداره کل ورزش و جوانان استان به شهروندان این منطقه داده ام و تمام تلاش خود را برای احداث این مجموعه در زمان بندی تعیین شده انجام خواهم داد.

عضو شورای شهر آبیک تأکید کرد: با همکاری بسیار خوب اداره آب و فاضلاب شهر آبیک با جدیت پیگیر تکمیل اگوی شهر آبیک هستیم که با تکمیل این پروژه، دیگر نیاز نیست شهروندان برای ساماندهی فاضلاب شهری چاه حفر نمایند و فاضلاب ها با هدایت به سمت تسویه خانه، پس از تسویه برای مصارف کشاورزی و صنعتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این مسئول با اشاره به اهمیت وجایگاه ورزش در سلامت شهروندان اظهار داشت: از محل ماده ۱۷ با اختصاص یک جایگاه ثابت به ورزش، اعتبار ثابتی را برای توسعه زیرساخت ها و برنامه های ورزشی در بودجه در نظر خواهیم گرفت.

وی در این خصوص ادامه داد: در سالهای گذشته این مسئله در ماده ۱۷ بصورت کلی در نظر گرفته شده بود که امیدواریم بتوانیم در سالهای آینده با لحاظ کردن جایگاه ورزش در ماده ۱۷ و ۱۶ بیش از پیش به توسعه و پیشرفت ورزش شهر گام برداریم.