به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تصویربرداری مجموعه مستند «نمک گیر» که از اوایل سال ۹۲ آغاز شده بود، اکنون این سریال آماده پخش است.

این سریال مستند، زندگی اروپاییانی را نشان می دهد که در ایران ماندگار شده اند. افرادی که در مقابل دوربین نشسته اند اغلب از کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، اسکاتلند، سویس و… هستند که از سال ها قبل در کشورمان زندگی می کنند و تصمیم گرفته اند که تا پایان زندگی در ایران بمانند.

بخشی از موسیقی این سریال در آلمان و به وسیله پتر اورس هنرمند آلمانی ساخته شده و قسمت هایی از موسیقی این سریال نیز منتخبی از آثار فریبرز لاچینی است. تصویربرداری این سریال علاوه بر شهرهایی نظیر تهران، مشهد، یزد، بادرود و کاشان در شهرهایی از کشور آلمان نیز انجام شده است.

عواملی که در ساختن این برنامه همکاری داشته اند، عباتند از تصویربردار: جواد کراچی، مشاور طرح: حمید خونمری، مدیر هماهنگی ها: سوسن کاویانی، تدوین: آرش آریاپور، صداگذار: سید رضا گدازگر، موسیقی: پتر اورس و منتخبی از آهنگ های فریبرز لاچینی، شعر تیتراژ: صدای زنده یاد حسین پناهی، امور فنی صدا و تصویر: استودیو مون، تهیه کننده و کارگردان: جواد کراچی، دستیاران تصویربرداری و کارگردانی: خشایار مقصودی، پروانه امینی، هادی امینی.