زمان ممنوعیت صید حلوا سفید پس از یک دهه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بارانی صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اهمیت تقویم فصول ممنوعیت صید برای حفظ و حراست ذخایر آبزیان گفت: شیلات هرمزگان در همین راستا همه ساله با توجه به فصول تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه های ارزشمند نسبت به اعلام زمان ممنوعیت صید اقدام می کند.

وی خاطرنشان کرد: امسال تقویم زمانی ممنوعیت صید با مشارکت تعاونی های صیادی،صیادان خبره،کارشناسان شیلات و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و پس از برگزاری دو جلسه کمیته مدیریت صید متوالی از سوی شیلات هرمزگان اعلام شد.

بارانی افزود: در مصوبات جلسات کمیته صید مقرر شد همچون سال های گذشته صید هامور ماهیان در آبهای استان هرمزگان از اول فرودین ۹۴ تا پایان اردیبهشت ۹۴ و همچنین صید حلوا سیاه و شوریده از اول اردیبهشت۹۴ تا پایان خرداد ماه ۹۴ ممنوع باشد.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان خاطرنشان کرد: صید میش ماهی نیز از ۱۵ مرداد ماه تا پایان شهریور ماه ۹۴ ممنوع است.

بارانی با اشاره به ارزش بالای ماهی حلوا سفید و همچینین بازار صادرات خوب این ماهی گفت: با توجه به تغیرات شرایط آب و هوایی و اقلیمی و همچنین اظهار نظر جامعه صیادی زمان ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید که در سال گذشته از اول اردیبهشت تا پایان خرداد بوده است، در سال ۹۴، زمان ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید از ۱۵ فروردین تا پایان اردیبهشت اعلام شد.

بارانی تصریح کرد:صید به روش مشتا نیز از ۱۶فرودین تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۴ ممنوع است.

وی افزود:زمان ممنوعیت سایر گونه های ارزشمند نیز پس از انجام تحقیقات میدانی ، کارشناسی و استفاده از اطلاعات صیادان در جلسات بعدی کمیته مدیریت صید شیلات هرمزگان بررسی می شود.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با بیان اینکه رعایت این فصول زمانی با همکاری صیادان نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت یادآور شد با توجه به صدمه‌های جبران‌ناپذیری که تورهای صید نامرئی ( منوفیلامنت ) به منابع آبزی و حتی اکوسیستم آبزیان وارد می‌کنند،استفاده از این نوع تورها به صورت زیرآبی برای تمامی فصول ممنوع است.

بارانی با اشاره به همکاری خوب صیادان و تعاونی‌ها با شیلات هرمزگان از آنها خواست در این مدت نیز برای حفظ ذخایر و رسیدن به صید پایدار با شیلات استان بیش از پیش همکاری کنند.