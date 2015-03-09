به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راههای مواصلاتی کشور، گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور در آزادراه تهران ـ کرج و کرج ـ قزوین ترافیک نیمه سنگین و در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی گفت: بر همین اساس در استانهای گلستان، گیلان و مازندران در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده و در راهها و محورهای مواصلاتی کشور، وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور ادامه داد: محورهای شمشک به دیزین، پونل به خلخال، قم به گرمسار، اردبیل به سرچم و محور فرعی جواهرده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.
