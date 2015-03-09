۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۹

بارش باران و ترافیک نیمه سنگین در راه‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، از بارش باران و ترافیک نیمه سنگین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در آزادراه تهران ـ کرج و کرج ـ قزوین ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی گفت: بر همین اساس در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در اکثر محورها بارش پراکنده باران گزارش شده و در راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور، وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور ادامه داد: محورهای شمشک به دیزین، پونل به خلخال، قم به گرمسار، اردبیل به سرچم و محور فرعی جواهرده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع‌ ثانوی مسدود است.

