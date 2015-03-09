به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم درختکاری به همت اداره کل تشکل های اسلامی سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با حضور آیت الله موسوی بجنوردی، کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، علی قدمیاری مدیرکل تشکل‌های دانشگاه آزاد اسلامی، مهندس علیرضاجاوید شهردار منطقه ۴، صفانیا رئیس واحد تهران شمال و با حضور اعضای تشکل های دانشجویی استان تهران برگزار شد.

آیت الله موسوی بجنوردی در مراسم نمادین درختکاری تشکل های دانشجویی ضمن تبریک هفته درختکاری گفت: امیدوارم این برنامه ها مقدمه ای باشد برای درختکاری در سطح وسیع در کشور و فقط این طور نباشد که درخت ها را قطع کنیم چرا که این کار در شرع مقدس هم اکیداً نفی شده است، به دلیل آنکه این موضوع رابطه مستقیم با سلامت انسان ها دارد و موجبات رشد سلامت در جامعه را فراهم می آورد.

آیت الله موسوی بجنوردی افزود: امیدواریم دانشگاه آزاد که بزرگترین دانشگاه در دنیا با ۴۶۰ واحد محسوب می شود، بتواند با توجه به این اعمال فضای فرهیخته ای ایجاد کند و روز به روز بر عزت آن افزوده شود همچنین فرهنگ درخت کاری نیز در تمام کشور غنی تر شود چون امروز همه ما به آن محتاج هستیم، امیدوارم فرهنگ درختکاری روز به روز در کشور و دانشگاه ها مستحکم تر شود.

در ادامه این مراسم، سعید کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با رساندن پیام دکتر میرزاده به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور می توانند با کاشت درخت در سطح واحدهایی که فضای مناسبی دارند با گرفتن عکس و ارسال آن به سایت خبرگزاری ایسکانیوز در قرعه کشی این مسابقه شرکت و به آنها از طرف دکتر میرزاده جایزه ای تعلق خواهد گرفت.