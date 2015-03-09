مخالفت با طرح ادغام محیط زیست و جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری صبح دوشنبه در نشست با جمعی از فعالان زیست محیطی استان، با قدردانی از نوع دوستی و خیرخواهی تشکل های زیست محیطی و دوستداران طبیعت، فرهنگسازی و آموزش شهروندان را از اعمال قانون مهمتر خواند و از آنان خواست در این زمینه تلاش کنند.

وی با اشاره به سخنان مهم و راهبردی مقام معظم رهبری، افزود: منویات رهبری و دغدغه دوستداران محیط زیست باید به گفتمان مسلط جامعه باشد و قوای سه گانه، رسانه ها، حوزه و دانشگاه و همه اقشار مردم باید برای حفظ محیط زیست بسیج شوند.

وی حفظ محیط زیست را مصداق بارز عزم ملی برشمرد و با تاکید بر تعادل استفاده از مواهب طبیعی، آمایش سرزمین، حفظ آب و خاک را در این عرصه کشاورزی مهم برشمرد.

این جلسه با هدف طرح نگرانی ها، مطالبات و دغدغه های صنفی و زیست محیطی استان برگزار شد. آنان با ابراز نگرانی از بی توجهی به الزامات و شاخص های زیست محیطی وضعیت محیط زیست استان مازندران را نگران کننده دانستند.

فعالان و دوستداران طبیعت استان با طرح مسائل فنی و علمی پیرامون وضعیت آب، خاک و پسماند استان خواستار توجه بیش از پیش به مسائل زیست محیطی شدند.

این گروه در در ادامه از طرح ادغام سازمان محیط زیست استان مازندران در وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی انتقاد داشتند و خواستار خارج شدن طرح از دستور کار مجلس شدند.