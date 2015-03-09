به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری انجمن مطالعات جهان اسلام، الگوی توسعه ترکیه و تأثیر آن بر کشورهای منطقه بررسی می شود.

در این نشست علمی دکتر اسدالله اطهری و اسدالله سلیمانی سخنرانی می کنند.

نشست «الگوی توسعه ترکیه و تأثیر آن بر کشورهای منطقه» فردا سه شنبه ۱۹ اسفندماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان یکم (شهید مؤمن‌نژاد)، پلاک ۱۲۴، برگزار می شود.

شرکت در این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.