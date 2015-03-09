لاهیجان میزبان فعالان بین المللی سازمان یونسکو می شود

سعید آگشته در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری یکی از کارگروه های تخصصی کمیسیون ملی یونسکو - ایران در لاهیجان خبر داد.

وی با اشاره به سفر کوتاه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران و مدیر منطقه ای این سازمان به لاهیجان که در ابتدای ماه جاری انجام شد اظهار داشت: با رایزنی هایی که انجام شد لاهیجان آمادگی خود را برای میزبانی از هیات سازمان یونسکو و برگزاری اجلاس این سازمان در لاهیجان اعلام کرد.

وی افزود: با ارائه این پیشنهاد و موافقت دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و هیات همراه در بهار سال آینده یکی از اجلاس کارگروه های تخصصی سازمان یونسکو با حضور شخصیت های بین المللی در لاهیجان برگزار می شود.

آگشته با بیان اینکه لاهیجان از ظرفیت های متنوعی برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو برخوردار است گفت: برای بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت هایی چون کشت چای لاهیجان، آیین مذهبی هیات های هفت محله و همچنین برگزاری مستمر جشنواره تئاتر شهروندی که از فعالیت های اجتماعی قابل توجه لاهیجان محسوب می شوند، در نظر داریم بسترهای لازم برای ثبت این ظرفیت ها را در فهرست یونسکو پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: با ثبت این ظرفیت ها، لاهیجان بیش از پیش فرصت معرفی به دنیا را خواهد داشت.

شهردار لاهیجان ابراز امیدواری کرد: در سفرهای بعدی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران و هیات همراه موارد فوق مبنای تعامل و همکاری هر چه بیشتر با این سازمان قرار گیرد.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار در طرح جامع تفصیلی لاهیجان ابراز کرد: کارگروه لاهیجان ۱۴۰۰ در شهرداری این شهر تشکیل شده است و در طرح جامع شهر که در دست تدوین است، شاخص هایی چون محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار به طور حتم مدنظر شهرداری لاهیجان قرار می گیرد.