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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

خرم طوسی در گفتگو با مهر:

كتاب «معارف جنگ» تدوین شد/ بازديد ۴ ميليون نفر از مناطق جنگی

كتاب «معارف جنگ» تدوین شد/ بازديد ۴ ميليون نفر از مناطق جنگی

دامغان - فرمانده قرارگاه مركزی راهيان نور ارتش جمهوری اسلامی ايران از تهيه كتاب «معارف جنگ» برای راويان دفاع مقدس خبر داد و گفت: در اين كتاب تمامی عمليات ها و همچنين نقش رزمندگان دفاع مقدس ذكر شده است

امير سرتيپ ستاد رضا خرم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتشار كتاب «معارف جنگ» اظهار داشت: اين كتاب توسط معارف جنگ شهيد علي صياد شيرازی تهيه شده و براي داشتن نگاه جامع به جنگ بايد آن را از مناظر مختلف بررسی كرد و به بحث هاي گوناگون دفاع مقدس توجه داشت.

وي خاطر نشان ساخت: در دفاع مقدس همه اقشار مردم و همچنين نهادهاي مختلف اعم از بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي سابق، نيروي انتظامی و ... نقش مؤثری داشتند.

بازديد ۴ ميليون نفر از مناطق جنگي در قالب راهيان نور

مشاور عالی فرمانده كل ارتش از بازديد چهار ميليون نفر در قالب راهيان نور از مناطق جنگی خبر داد و افزود: ۵۰ درصد بازديد كنندگان دانش آموز و دانشجو و مابقي افرادي هستند كه با خودروهای شخصی خود از اين مناطق ديدن می كنند.

وي تصريح كرد: پيش بينی مي شود سال آينده بيش از چهار ميليون نفر از مناطق عملياتی دوران دفاع مقدس در غرب و جنوب كشور بازديد كنند و نيروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه پاسداران پذيرای جوانان دانش آموز و دانشجو هستند.

خرم طوسی اظهار داشت: دشمنان با حيله های مدرن در عرصه فرهنگی و شبكه های مجازي به ميدان آمدند و همه بايد ايفای نقش كنند.

۱۵۰ نفر در ايام نوروز به روايتگري مي پردازند

فرمانده قرارگاه مركزی راهيان نور ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد: امسال و براي نخستين بار در ايام نوروز ۱۵۰ نفر كه خود در عمليات هاي دفاع مقدس حضور داشتند در راهيان نور به روايتگری خواهند پرداخت.

وي در خاتمه گفت: ارائه كتب دفاع مقدس، بيان روايت دوران دفاع مقدس، رزم شبانه، بيان خاطرات و بازديد از يادمان ها از مهمترين برنامه هاي قرارگاه مركزي راهيان نور ارتش جمهوري اسلامی ايران است.

کد مطلب 2514439

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