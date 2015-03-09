به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در گلزن کرشن با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شالکه به برتری رسید و به نظر نمی‌رسد برای بازی برگشت مقابل نماینده آلمان کار چندان دشواری داشته باشد.

رئال مادرید که فصل گذشته موفق شد با برتری مقابل اتلتیکومادرید برای دهمین بار به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند، به دنبال این است که یازدهمین پیروزی پیاپی خود را در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا جشن بگیرد. مردان «کارلو آنچلوتی» همچنین دنبال رکورد دیگری هم هستند. آنها می‎خواهند به رکورد ۱۲ پیروزی خانگی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کنند.

رئال شنبه شب با نتیجه یک بر صفر مقابل اتلتیک بیلبائو شکست خورده و پیروزی مقابل شالکه می‌تواند از اندوه این شکست بکاهد.

آنچلوتی در گفتگو با سایت باشگاه رئال مادرید اظهار کرد: بر روی این دیدار متمرکز شده‎ایم. باید مشکلاتمان را سریعا برطرف کنیم و عجیب است که بگویم رئال مادرید مشکل خط حمله دارد و این یک واقعیت است.

خبر خوش برای رئالی‎ها اینکه «لوکا مودریچ» سلامتی خود را بازیافته و به این بازی خواهد رسید.

دیگر بازی این مرحله بین تیم‎های پورتو پرتغال و باسل سوییس انجام می‌شود. دیدار رفت دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسیده و پورتو با یک تساوی بدون گل هم راهی یک چهارم نهایی خواهد شد. پیشگویی‎ها از حذف نماینده سوییس حکایت دارد، تیمی که آخرین بار در سال ۱۹۷۴ موفق شد به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کند اما وضعیت این تیم در لیگ داخلی، مساعد است و با سه پیروزی پیاپی در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد.

پورتو در هفت تقابلی که در رقابتهای اروپایی با سوییسی‌ها داشته تنها یک بار متحمل شکست شده است ضمن اینکه آنها در هشت بازی اروپایی شکست نخورده‌اند که این امر می‌تواند برتری روحی برای آنها به حساب بیاید.

با این اوصاف باسل باید به کار بزرگی دست بزند و با شکست پورتو در پرتغال به دور بعد راه پیدا کند.