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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۵ آمریکا؛

تیم ملی کشتی آزاد هفته نخست سال آینده معرفی می شود

تیم ملی کشتی آزاد هفته نخست سال آینده معرفی می شود

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ آمریکا اوایل فروردین‌ماه سال آینده مشخص و معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران، سال جدید را با حضور در یک رویداد بزرگ آغاز می‌کند که در همین راستا هم اکنون در خانه کشتی تهران اردو زده است. طبق اعلام کادر فنی تیم ملی، قرار است ترکیب نهایی آزادکاران اعزامی به آمریکا ۱۵ روز مانده به مسابقات جام جهانی معرفی شود.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ طی روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین‌ماه سال آینده در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار می‌شود که ۸ تیم برتر دنیا در دو گروه چهار تیمی به مصاف هم خواهند رفت.

در گروه یک این رقابتها تیم‌های روسیه، آمریکا، کوبا و مغولستان با هم مصاف می‌کنند و تیم ایران نیز در گروه دو با تیم‌های بلاروس، آذربایجان و ترکیه همگروه است.

کد مطلب 2514447

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