پیام رهبر انقلاب برای وقف کتابخانه‌ توسط خانواده شهید شفیعی دريزد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب نسبت به وقف کتابخانه‌‌ای توسط خانواده شهید بزرگوار مطلب شفیعی پیامی صادر کردند.

این پیام در پاسخ به نامه‌ درخواست دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از معظم‌ له برای اعطای پیامی به منظور ماندگاری این حرکت فرهنگی از سوی خانواده شهید بزرگوار مطلب شفیعی و الگوسازی و تشویق و ترغیب وقف کتابخانه در میان آحاد جامعه، صادر شد که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به شهید عزیز درود می فرستم و نیز به این پدر و مادر صبور و آگاه و پرگذشت.

امید است حسنات و انوار ساطع از فداکاری این عزیزان و دیگر شهدا و ایثارگران بزرگوار، سرمایه و ذخیره‌ ماندگاری برای کشور و تاریخ ما باشد.

سید علی خامنه‌ای

به گزارش مهر، «مطلب شفیعی» شهید ۲۰ ساله از شهدای کربلای هشت شلمچه و از اهالی یکی از روستاهای شهرستان بهاباد یزد و دانشجوی دانشگاه امام صادق تهران بود که پدر ۸۴ ساله و مادر ۸۲ ساله این شهید تنها منزل مسکونی خود را با زیربنای ۲۳۰ مترمربع وقف نهاد کتابخانه های عمومی کشور کردند.

این کتابخانه با ۲۵۱ عضو و ۹۸۲۵ نسخه کتاب، طی سفر هفته گذشته‌ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به استان یزد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.